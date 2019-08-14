Заемщика хватились заочно

По данным “Ъ”, следователи МВД возбудили новое уголовное дело о мошенничестве в отношении известного бизнесмена Константина Вачевских. В свое время он владел целым рядом предприятий, набрал кредиты, в том числе в Сбербанке, который после их невозврата инициировал возбуждение уголовного дела на должника. При этом целый ряд высокопоставленных сотрудников кредитора получили сроки за то, что предлагали заемщику решить вопрос за откаты. В прошлом году предпринимателя все же осудили за аферу в Хабаровске на срок, отбытый под следствием, и он уехал за границу.

По данным “Ъ”, с ходатайством об избрании меры в виде заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ) для Константина Вачевских в Тверской суд обратились следователи Следственного департамента (СД) МВД, ранее возбудившего уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом в суде пояснили, что обращение органов предварительного следствия будет рассмотрено в среду заочно, так как местонахождение господина Вачевских не установлено. По некоторым данным, еще несколько месяцев назад он выехал для лечения в Израиль, после чего его следы потерялись.

Между тем заочный арест, согласно действующему законодательству и межведомственным инструкциям, является необходимым для объявления обвиняемого в международный розыск по линии Интерпола (сейчас он объявлен в него МВД России). После этого его личная карточка в базе данных с фото и установочными данными снабжается так называемым красным углом, что означает немедленное задержание при обнаружении в любой точке мира. Затем судом решается вопрос о мере пресечения и возможности экстрадиции. При этом чаще всего единственными возможными причинами отказа являются либо политические мотивы уголовного преследования, либо наличие у разыскиваемого лица гражданства страны, где он обнаружен.

Однако пока данных о том, что Константин Вачевских получил иное гражданство, помимо российского, как пояснили источники “Ъ” в силовых структурах, не имеется. Они же отметили, что само уголовное дело в отношении предпринимателя было возбуждено СД МВД по совокупности обращений трех его давних кредиторов — Сбербанка, Альфа-банка и «Северстали». При этом о подробностях нового уголовного дела господина Вачевских и суммах, якобы похищенных им мошенническим путем, пока не сообщается. Как представители кредиторов, так и самого должника во вторник либо были недоступны для комментариев, либо отказывались от пояснений.

Константин Вачевских является уроженцем Кировской области, сделавшим блистательную карьеру. Выходец из семьи простых инженеров, он в свое время окончил Военно-космическую академию им. Можайского, получив специальность «инженер-баллистик». После этого несколько лет проработал на оборонных предприятиях, а потом ушел в бизнес, начав его с кооператива по постройке и продаже гаражей. С годами его интересы расширялись, не ограничиваясь только столичным регионом. В частности, господин Вачевских стал фактическим владельцем целого ряда предприятий, расположенных на Дальнем Востоке. Среди крупнейших числился Амурский кабельный завод.

В свое время структуры Константина Вачевских взяли крупные кредиты, в том числе в Сбербанке, Альфа-банке и «Северстали», которые перестали обслуживать. Как сообщил “Ъ”, с ним и его представителями велись переговоры о реструктуризации долгов, но к согласию стороны так и не пришли. Однако выяснилось, что ряд достаточно высокопоставленных сотрудников Сбербанка, которые имели отношение к «проблемному активу», предложили Константину Вачевских решить вопрос за откат в 100 млн руб. Они обещали снизить общую сумму задолженности, которая тогда превышала 700 млн руб., как минимум вдвое. Впрочем, бизнесмен предпочел обратиться в ФСБ. Махинаторов из кредитного учреждения задержали в 2013 году, а потом и осудили, хотя это не освободило самого господина Вачевских от уголовного преследования.

В конце 2014 года сам он был задержан прибывшей в Москву спецбригадой оперативников и следователей из Хабаровска. Бизнесмена этапировали на Дальний Восток, где предъявили обвинение в мошенническом хищении кредитов Сбербанка на сумму более 378 млн руб.

Как считали следователи, он предоставил недостоверную информацию о своих предприятиях, а потом вывел недвижимость, которая должна была являться залогом за кредиты, в аффилированные с ним фирмы, находившиеся под контролем его друзей или родственников. Интересно также, что с этим делом о мошенничестве было соединено еще одно — по заявлению столичного антиквара Андрея Еремина. Последний сообщил следствию, что его бывший знакомый Константин Вачевских стал требовать у него $10 млн по поддельной расписке. Правда, сам бизнесмен называл все происходящее оговором и провокацией. Впрочем, в августе прошлого года Кировский райсуд Хабаровска, рассматривавший оба дела господина Вачевских, счел, что его вина в хищении кредитов Сбербанка не доказана. Тем более что Сбербанк взыскал через арбитражи со структур подсудимого более 400 млн руб. По второму эпизоду Константин Вачевских получил четыре года и шесть месяцев лишения свободы. Однако, решил суд, этот срок он отбыл, находясь под следствием в СИЗО и под домашним арестом. Сбербанк, признанный потерпевшей стороной, и прокуратура пытались обжаловать приговор в Хабаровском краевом суде, но в начале этого года суд оставил его в силе. После этого Константин Вачевских и уехал за границу.

Сергей Сергеев