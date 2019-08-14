«Белая стрела» привела в СИЗО

В Краснодаре арестован Александр Анпольский, бывший руководитель городской федерации технических видов спорта, подозреваемый в совершении мошенничества. По версии следствия, федерация получила 15 га земли под автодром, но основная часть территории ушла девелоперу для застройки жильем. Автодром «Белая стрела», единственный спортивный объект на спорном участке, находится под угрозой сноса, так как на его территорию претендует застройщик. Экс-глава спортивной федерации Александр Анпольский свою вину не признает и утверждает, что на момент продажи земли уже не руководил федерацией.



Об аресте Александра Анпольского, экс-руководителя краснодарской городской общественной организации «Федерация технических видов спорта», по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. По данным полиции, Александр Анпольский совместно с другими лицами из числа руководителей одной из краснодарских строительных компаний выкупил по льготной цене участок в Краснодаре площадью более 15 га. «Вопреки уставным целям спортивной федерации подозреваемый передал земельный участок в собственность строительной компании путем заключения фиктивных сделок, введя в заблуждение собственника земли — администрацию края»,— сообщили в ГУ МВД по краю.

Октябрьский суд Краснодара избрал в отношении Александра Анпольского меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, уточнили “Ъ-Юг” в суде.

«Мы настаиваем на том, что у суда не было оснований помещать Александра Анпольского в СИЗО, с учетом его преклонного возраста и состояния здоровья. Он не допускал неявок на допросы, как считает следствие, на самом деле мой подзащитный был на больничном листе»,— заявил “Ъ-Юг” адвокат Андрей Таран. По его словам, жалоба на постановление об аресте будет рассмотрена в краевом суде 15 августа.

Уголовное дело в отношении Александра Анпольского состоит из трех эпизодов, связанных с реализацией крупного спортивного проекта — создания в Краснодаре автодрома с сопутствующей инфраструктурой (трасса, ограждения, трибуны, автомобильные боксы, помещения для водителей). Инициатором проекта была группа любителей автогонок, которая в 2008 году попросила краевую администрацию выделить в Краснодаре безопасное место для скоростных заездов. Партнером в проект вошла общественная организация «Федерация технических видов спорта» (президент — Александр Анпольский), которая получила 15,7 га земли в прибрежной зоне реки Кубань, заключив договор аренды с администрацией края. Затем земля была выкуплена федерацией на льготных условиях под спортивный объект.

В 2009 году на участке открылся автодром «Белая стрела», в тот же период руководство федерации начало строительство мини-гостиниц для участников соревнований. Следствие полагает, что первый эпизод противоправной деятельности господина Анпольского связан с изменением статуса гостиниц и продажей их в качестве жилых домов, в результате чего из владения федерации выбыли 0,7 га земли. Затем, по версии полиции, спортивная федерация привлекла заемные средства застройщика ЗАО «Строй Интернейшнл» на 215 млн руб., а в 2014 году передала участок строительной компании по мировому соглашению в счет погашения займа. Между тем рыночная цена участка составляет не менее 600 млн руб., считает следствие. Третий эпизод дела связан с исчезновением со счета федерации части средств, оставшихся после реализации мирового соглашения с ЗАО «Строй Интернейшнл». По версии полиции, руководство федерации вывело деньги через подставные или аффилированные фирмы, а в 2015 году приняло решение о ликвидации организации.

По словам Андрея Тарана, Александр Анпольский не признает свою вину и настаивает на том, что не имеет отношения к сделке купли-продажи земли между федерацией и ЗАО «Строй Интернейшнл», поскольку, по словам защитника, в этот момент уже не руководил организацией. «Полиция сообщила СМИ, что подозреваемый в период своего руководства федерацией действовал вопреки уставным целям спортивной организации, но мы с этим не согласны: автодром на участке был построен,— отметил адвокат.— Другое дело, что в определенный момент спортивный объект перестал соответствовать новым нормам безопасности, обязательным для всероссийских соревнований, из проекта ушел массовый зритель, поэтому проведение гонок стало невыгодным, и федерация была распущена».

В приемной ЗАО «Строй Интернейшнл» комментировать ситуацию не стали, сославшись на отсутствие сотрудника, отвечающего за контакты со СМИ.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в 2018 году между администрацией автодрома «Белая стрела» и ЗАО «Строй Интернейшнл» возник конфликт: застройщик предпринял несколько попыток снести автодром, чтобы расчистить участок под строительную площадку. Группа активистов численностью около 200 человек организовала дежурство на спортивном объекте и начала общественную кампанию в защиту «Белой стрелы». По словам Романа Любименко, организатора и главного судьи автогонок, в текущем году активность застройщика в попытках снести автодром снизилась, однако угроза сноса осталась.

Анна Перова, Краснодар