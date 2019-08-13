ИКМО «Черная речка» выдала кандидату удостоверение, отказав в регистрации

Кандидат в муниципальные депутаты в совет МО «Черная речка» Павел Чупрунов в очередной раз обжаловал свою незаконную регистрацию. На заседании муниципальной комиссии было пять членов, но в голосовании принимали участие только четверо. Таким образом, по закону кандидат не мог быть зарегистрирован, так как не имелось кворума (комиссия состоит из восьми человек).

Тем не менее, удостоверение о регистрации господину Чупрунову было выдано. Оно подписано 4 августа. Копию решения ему не давали. Получить он ее смог только при рассмотрении своей жалобы на рабочей группе в Горизбиркоме. Оказалось, что решение принято не было, а, следовательно, выданное ему удостоверение недействительно.

Павел Чупрунов полагает, что это было сделано специально, чтобы он «успокоился», думая, что зарегистрирован. Кандидат оценил случившееся как «служебный подлог». Заседание по его жалобе в городской избирательной комиссии состоится в среду, 14 августа.

Олег Дилимбетов