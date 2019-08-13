Житель Татарстана взыскал с дорожников 300 тысяч рублей за падение с велосипеда

Татарстанский велосипедист, попавший во время езды в яму, отсудил у набережночелнинского МУП «Предприятие автомобильных дорог» свыше 300 тыс. рублей, говорится в сообщении городского суда.

Все произошло 5 августа 2018 года на улице Набережная в поселке ГЭС. Велосипедист разогнался и на полном ходу въехал в яму. В результате он упал и ударился головой. При этом никаких предупреждающих знаков дорожники не поставили. Пострадавшего увезли на скорой помощи. После происшествия мужчине дали третью группу инвалидности. Его больничный продлился 93 дня. На протяжении этого времени мужчина не мог содержать свою семью.

Суд решил, что ответчик создал для истца психотравмирующую ситуацию. Это в свою очередь повлекло внутренние душевные переживания, стресс, страхи, волнения, душевный дискомфорт. В связи с этим иск мужчины был удовлетворен.

"Ъ-Казань"