В 2019 году на уничтожение борщевика было выделено 12 млн рублей Насколько необходима борьба с ним в Нижегородской области.

В 2019 году на уничтожение борщевика в регионе было выделено 12 млн рублей, что позволило соответствующим образом обработать 400 га территории в 9 районах области, в то время как борщевик занимает почти 5 тыс га сельхозугодий Нижегородской области.

Депутат регионального парламента Сергей Зуденков выступил с инициативой ввести административную ответственность хозяина земельного участка за распространение борщевика, однако правовой департамент вынес отрицательное заключение на внесение изменений в административный кодекс.

Самостоятельно справиться с борщевиком районы не в состоянии, поскольку обработка гербицидами одного гектара территории обходится в 28 тысяч рублей.