ФСБ заявила о вербовке террористами иностранных студентов

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что эмиссары международных террористических организаций продолжают попытки вербовки находящихся на территории России мигрантов и иностранных студентов. Заявление было сделано на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В складывающейся обстановке, отметил Александр Бортников, необходимо реализовать дополнительные меры по недопущению распространения радикальных настроений в среде мигрантов»,— говорится в сообщении по итогам встречи на сайте НАК. Руководители федеральных органов исполнительной власти должны обратить особое внимание на складывающуюся ситуацию, указал глава ФСБ.

В апреле в Красноярске завершился суд над студентами Хатамджоном Нарзуллоевым и Давроном Кодировым, которые оказались вербовщиками запрещенной в России международной террористической группировки «Исламское государство». Хатамджону Нарзуллоеву, игравшему, по данным следствия, ключевую роль в вербовке сокурсников, назначили десять лет лишения свободы. Даврон Кодиров получил на два года меньше.

Подробнее о деле красноярских вербовщиков читайте в публикации “Ъ”.