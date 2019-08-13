Авария на водопроводе привела к проблемам с водой в Новороссийске и Геленджике

В ночь на вторник, 13 августа, произошел прорыв на участке централизованной системы холодного водоснабжения Троицкого группового водопровода. ЧП случилось в районе хутора Плавни Крымского района. Как сообщил в соцсетях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, аварийные бригады всю минувшую ночь устраняли порыв.

«Авария серьезная, она вызвала трудности с водоснабжением в Крымске, Новороссийске и Геленджике. Поручил главам всех этих городов держать на контроле подвоз питьевой воды к домам людей», - пишет глава региона.

В настоящее время в Новороссийске подвозом питьевой воды населению занимается 19 машин, в Крымске — 12, в Геленджике — 15.

В настоящее время специалисты ведут сварку трубы пострадавшего водопровода. После этого предстоит промыть систему и постепенно возобновлять подачу воды. Завершить ремонт должны к 18:00.

Василий Хитрых