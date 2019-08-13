Маркетплейс для курьеров Dostavista привлек $15 млн

Сервис для срочной доставки и маркетплейс для курьеров Dostavista привлек инвестиции в размере $15 млн в ходе раунда серии B. Раунд возглавил фонд Vostok New Ventures, вложивший $12 млн, также в нем приняли участие нынешние инвесторы компании Flashpoint и Addventure, рассказали “Ъ” в пресс-службе компании.

Dostavista основана Михаилом Александровским в 2012 году. Сейчас, по собственным данным компании, ее оборот приближается к $100 млн, а сам сервис вышел на прибыльность. Офисы компании работают в 11 странах, в общей сложности она задействует более 1 млн зарегистрированных курьеров.

В сентябре 2018 года Dostavista привлекла $2 млн от фондов Buran VC и AddVenture, писал “Ъ”. Еще годом ранее они вложили в компанию $2,25 млн, а прежде проект получил $1,3 млн от бизнес-ангелов, которых в компании не раскрывали.

Дмитрий Шестоперов