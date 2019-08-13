Главные новости к утру 13 августа

Президент США Дональд Трамп считает, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник». «У нас есть похожие, хотя более продвинутые, технологии»,— сообщил он. О ЧП

Организатор акции 17 августа сообщил об отказе мэрии Москвы согласовать шествие. Это произошло из-за нарушения сроков подачи уведомления. О заявке

В отношении Дарьи Сосновской, которую при задержании после акции 10 августа полицейский ударил в живот, завели административный протокол о нарушении порядка проведения митинга (по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Таганский суд Москвы рассмотрит дело во вторник, 13 августа. Об акции

Утром во вторник работа аэропорта в Гонконге вернулась в нормальный режим. Деятельность воздушной гавани прерывали из-за массовых протестов. О причинах

О предстоящих 13 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.