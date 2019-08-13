Главные анонсы 13 августа

Состоится заседание рабочей группы Центризбиркома России по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Мосгордуму. 12 августа глава Красносельского округа Москвы и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин направил письмо на имя председателя ЦИКа Эллы Памфиловой. Он требует «отменить псевдовыборы в Мосгордуму 8 сентября» и «назначить новое голосование на конец осени, обеспечив участие оппозиции». Госпожа Памфилова сообщила, что не видит оснований для переноса выборов. Подробнее

В Киеве апелляционный суд рассмотрит апелляцию жалобу защиты на решение о содержании под стражей главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Он был арестован украинскими властями по обвинению в госизмене в мае 2018 года. В июле 2019-го суд в очередной раз продлил арест. Подробнее

Люблинский районный суд Москвы рассмотрит дело движения «Новое величие». Десять фигурантов дела движения «Новое величие» были задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Восемь из них остаются под следствием: четверо в СИЗО; и четверо под домашним арестом. Рустам Рустамов и Павел Ребровский заключили сделку со следствием и получили два года условно и два с половиной года колонии общего режима соответственно. “Ъ” поговорил с матерями фигуранток дела

Что нужно знать о деле «Нового величия» Читать далее

В Вене будет опубликован ежемесячный доклад Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) о положении на нефтяном рынке. Из августовского прогноза Международного энергетического агентства следует, что мировой спрос на нефть в этом году вырастет лишь на 1,1 млн баррелей в сутки. Пока рынку не грозит переизбыток — участники сделки ОПЕК+ в июле выполнили ее условия на 134%. Подробнее

В Европе пройдут ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов UEFA. В Порту пройдет ответная встреча между «Порту» и «Краснодаром». В первом матче португальцы победили 1:0. В ответном краснодарцам нужна победа с любым счетом (при 1:0 будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти, при любом другом — дальше проходит «Краснодар»). О первом матче