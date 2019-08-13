«ЭКС» как выходит

Группа «ЭКС» определилась с планами по развитию основных направлений деятельности. Она решила сохранить ритейлерское направление в составе холдинга и выставить на продажу часть своих недвижимых активов. Вырученные от реализации площадей средства холдинг намерен инвестировать в строительство третьей очереди ТРК «Семья» либо в реконструкцию ЦУМа. Участники рынка полагают, что выставленные на продажу помещения, которые сейчас занимают магазины «Семьи», будут востребованы, если сеть останется арендатором и окупит вложения потенциального покупателя за пять-семь лет. Реконструировать ЦУМ за счет этих денег, по мнению экспертов, целесообразно, поскольку объект давно требует модернизации.



Как сообщил „Ъ-Прикамье“ владелец холдинга Олег Чиркунов, принято решение сохранить торговую сеть «Семья» в составе группы. Этой весной, напомним, в СМИ появилась информация о подготовке ритейлера к продаже. В то же время господин Чиркунов не исключил, что в будущем актив может быть продан при наличии достойных предложений.

Он рассказал также, что холдинг может реализовать один из крупных объектов недвижимости. Вырученные средства компания готова инвестировать в строительство новых торговых площадей либо в реконструкцию существующих активов. Среди наиболее подготовленных проектов господин Чиркунов назвал строительство третьей очереди ТРК «Семья» или реконструкцию пермского ЦУМа. Планы по строительству третьей очереди «ЭКС» вынашивает последние несколько лет. Здание ЦУМа (ул. Ленина, 45) общей площадью 11,4 тыс. кв. м было построено в 1964 году, в 2013 году холдинг «ЭКС» анонсировал его продажу. Параллельно группа занималась улучшениями объекта, чтобы повысить его привлекательность: к примеру, в здании были установлены лифты. Кроме того, «ЭКС» приобрел соседний с ЦУМом участок на ул. Петропавловской, 52а (3,6 тыс. кв. м) под парковку.

Группа «ЭКС» образована в 1991 году. Бенефициаром является бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов. «ЭКС» развивает продуктовую сеть магазинов «Семья», на сегодняшний день нее входят 76 магазинов в Перми и городах Пермского края. Холдинг управляет собственными ТРК «Семья» в Перми и Уфе, а также рядом других недвижимых активов, включая ЦУМ.

По данным „Ъ-Прикамье“, холдинг уже выставил на продажу до десяти объектов недвижимости. Все они продаются не на открытых площадках, а через агентов. В список этих помещений вошли 5 тыс. кв. м в пермском ТРК «Столица» (стоимость 500–550 млн руб.), ТЦ «Универсам» в Березниках (стоимость 750 млн руб.), ряд магазинов в Перми — на Сибирской, 50 (бывший гастроном №10, где сегодня размещается сеть «Магнит» и «Магнит-косметик»), гастроном в «Солнечном городе», гастроном на Солдатова, 34. На продажу может быть выставлен и участок под третью очередь ТРК «Семья».

Финансовый директор ГК «РИАЛ» Медведева считает, что продавать площадку под третью очередь ТРК «Семья» нецелесообразно: «Я думаю, что на третью очередь вряд ли найдутся покупатели. Тем более в Перми заявлены такие крупные проекты, как ТРЦ «Планета» и ТЦ на пересечении улиц Попова и Петропавловской». Ситуацию с помещениями в ТРК «Столица» и в универсаме в Березниках она считает похожей: «Семья», как полагает госпожа Медведева, останется арендатором этих площадей, и при условии адекватной цены найти покупателя на них можно. «Если за пять-семь лет аренды вложения инвестора окупятся, то объекты будут востребованы»,— добавляет она.

«Логично, что продуктовый ритейлер выбирает вариант с арендой и реализует помещения, которые находятся в собственности. Сети предпочитают именно арендные затраты, это связано с особенностями ведения их бизнеса. Тем более что расходы на собственность сегодня существенны в связи с ростом ставок налога на имущество, высоким земельным налогом»,— отмечает исполнительный директор ООО «Р-Консалтинг» Ольга Козырева. По ее мнению, инвестировать вырученные от продажи недвижимости средства в реконструкцию того же ЦУМа вполне разумно: «Тем более если учитывать, что это сложный объект, давно требующий модернизации. Здесь, например, не хватает развлекательной функции. Проще было бы построить его заново, но в данном случае, я думаю, это невозможно в силу в том числе и нормативных ограничений. Поэтому затраты на реконструкцию будут ощутимыми».

Светлана Быкова, Вячеслав Суханов