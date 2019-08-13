«Россиянку» продают за миллиард

На продажу выставлен имущественный комплекс ОАО «Санаторий “Россиянка”», расположенный в Анапе на Пионерском проспекте. Торги состоятся в рамках банкротства.



С аукциона продадут всю инфраструктуру здравницы, а также некоторое движимое имущество. Общая стоимость лотов составляет более 1 млрд руб. Эксперты говорят, что стоимость выставленного на торги имущества сильно завышена.

Конкурсный управляющий выставил на торги имущество ОАО «Санаторий “Россиянка”». Оно продается в рамках банкротства и включает в себя лечебные корпуса, столовую, склад, подстанцию, бассейн, административные здания и другие помещения, которые входят в инфраструктуру санатория. Недвижимость оценена в 1 млрд руб. Также на торги выставлены еще пять лотов, включающих в себя принадлежащие банкроту транспортные средства, в том числе автобус ЛиАЗ, грузовой самосвал САЗ-3507 и трактор МТЗ-80Л. Их общая стоимость — около 1 млн руб. Санаторий расположен на Пионерском проспекте в Анапе.

ОАО «Санаторий “Россиянка”» признано банкротом в 2016 году по заявлению УФНС. В числе кредиторов также числились еще около десяти юрлиц и одно физлицо. Общий долг предприятия на тот момент составлял 77 млн руб. Кредиторская задолженность санатория по результатам 2017 года насчитывала 123,6 млн руб., затем увеличилась до 144 млн руб.

Первопричиной банкротства санатория стала судебная тяжба между Росимуществом и группой юридических и физических лиц, которым принадлежало 25% акций санатория. Частные собственники подали в краевой арбитраж исковое заявление об отчуждении из госсобственности пакета акций санатория «Россиянка», сославшись на то, что государство якобы не оплатило свои собственные акции в момент учреждения открытого акционерного общества. Суд удовлетворил иск миноритариев, приняв решение, согласно которому принадлежащие РФ акции отчуждаются из госсобственности. В свою очередь, ведомство обратилось с жалобой в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, который восстановил прежнюю принадлежность акций.

Далее СКР возбудил уголовное дело в отношении жителей Анапы Олега Сарапулова и Алексея Димоева. Оба были задержаны за дачу взятки в размере 27 млн руб. начальнику управления делами Росимущества Отто Сопроненко. За эти деньги чиновник должен был поставить во главе санатория «Россиянка» указанного взяткодателями человека, а в последующем — не препятствовать лжебанкротству здравницы и ее захвату. Однако господин Сопроненко известил об этом предложении правоохранительные органы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Санаторий “Россиянка”» было зарегистрировано в 1993 году. В качестве головного предприятия указано Росимущество, ему принадлежат 75% акций санатория, еще 25% принадлежат Александру Чахчахову. В 2016, 2017 и 2018 годах убыток предприятия составил 27,6, 14,9 и 23,8 млн руб. соответственно, данных о выручке за эти годы нет. В судах различных инстанций предприятие ведет перекрестные судебные тяжбы.

По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, одним из потенциальных покупателей «Россиянки» может быть компания Alean Family Resort Collection. Ее директор Павел Морковский ранее оценивал земельный участок под санаторием в 360 млн руб. При этом вложения в реконструкцию объекта для начала его функционирования оценивались в размере 2 млрд руб. «Объявленные конкурсным управляющим торги с заявленной стоимостью всего санатория 1 млрд руб., скорее всего, закончатся ничем. Столь высокая оценка имущественного комплекса предприятия-банкрота может быть связана с желанием привлечь внимание государства, которому санаторий де-факто принадлежит через мажоритарного акционера — Росимущество»,— пояснил господин Миронюк. Он отмечает, что в случае, если Росимущество изменит свою позицию относительно обанкротившегося санатория, он может быть реорганизован, например, в детский лагерь или реконструирован. В противном случае не исключена продажа имущества по ликвидационной стоимости с дроблением лотов на аукционе. Между тем, по мнению аналитика, будущим инвесторам территория в настоящий момент интересна прежде всего с точки зрения возможности строительства многоквартирных домов.

Елена Рыжкова, Краснодар