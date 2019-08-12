Кредит в иностранном банке обернулся штрафом

Налоговики оштрафовали бизнесмена почти на 130 млн руб. из-за кредита в иностранном банке — он нарушил правила валютного законодательства, согласился с ФНС Тверской суд Москвы. Потерпевший Алексей Ермаков зачислил кредитные деньги на счет в иностранном банке, а должен был в российском, выяснила газета «Ведомости». Есть ли шансы у предпринимателя оспорить решение суда? И о какой норме идет речь? Выясняли Сергей Гусев и Яна Лубнина.

Бизнесмен Алексей Ермаков собирался купить долю в одной из компаний Армении. Для этого он взял кредит в местном Unibank на 170 млн руб., отчитался перед московской налоговой и получил неприятный сюрприз — его оштрафовали на 75% от суммы займа, то есть на 127 млн руб.

В чем суть претензии? По закону, бизнесмен, будучи российским резидентом, должен был зачислить деньги на счет в российском банке, иначе операция считается незаконной. Как пишут «Ведомости», предприниматель пытался объяснить, что это было невозможно — российские кредитные организации в займе отказали. Но суд и налоговая доводы отклонили.

Суды неохотно рассматривают доводы защиты, сетует адвокат Роман Баханец, который вел похожее дело: «Это вопрос судебной системы, которая должна не просто автоматически поддерживать налоговую инспекцию, а объективно смотреть на эти кейсы и учитывать интересы гражданина и бизнеса, если есть законные основания, которые освобождают оппонентов ФНС от ответственности, либо ее исключают, либо говорят о том, что в данном случае не было нарушения».

И дело здесь, похоже, не только в судебной практике: сама норма безнадежно устарела, говорят юристы. Она действует еще с девяностых годов. Особенно пугает размер штрафа — в некоторых случаях он может доходить и до 100% суммы операции. При том, что экономический ущерб от этого не всегда можно доказать. Два года назад взыскание по этой статье предлагали смягчить до 20%, но инициатива осталась на бумаге.

Бизнесмену Алексею Ермакову все же стоит бороться и при необходимости дойти до Конституционного суда, считает руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев групп» Вадим Зарипов: «Можно обращаться в суды, не выплачивая этот штраф.

Кстати, можно ходатайствовать об отсрочке ввиду, допустим, правовой неопределенности, того, что продолжается судебное разбирательство.

Кроме того, в Конституционный суд может обратиться и суд обычный, который рассматривает дело. Для этого нужно заявлять ходатайство о приостановлении производства по делу и обращении в КС. Если суд сам обращается с запросом, то от 5% до 10% таких запросов удовлетворяют».

В Федеральной налоговой службе "Ъ FM" заявили, что не будут комментировать дело бизнесмена Ермакова до решения Мосгорсуда. В ведомстве отметили, что закон о валютном регулировании обновляется и, например, со следующего года россияне смогут зачислять иностранные деньги на зарубежные счета, но при условии, что страна обменивается финансовой информацией с Россией.

Сейчас некоторые просто не сообщают в ФНС о зарубежных счетах и операциях, и это становится все более рискованным, подчеркивает налоговый адвокат Артур Дулкарнаев: «Служба в свое время выпустила письмо, в котором была изложена позиция о том, что любые операции по любым незадекларированным счетам будут признаваться незаконными. То есть если вы не уведомляете о счетах, то существует огромный риск того, что если вдруг налоговая их увидит, то будет их квалифицировать как незаконные, даже если по ним проходили абсолютно законные валютные операции».

Пока в России был всего один случай, когда штраф от налоговой за похожее дело пытались оспорить. Два года назад Николая Кузнецова оштрафовали более чем на 30 млн руб. из-за того, что банк Standard Chartered вернул ему ранее замороженные средства не в российский банк, а в британский. Тогда на сторону бизнесмена встал даже Центробанк, но Верховный суд этот аргумент не убедил.

Бизнесмен Алексей Ермаков заявил, что собирается обжаловать решение о штрафе от налоговой в Мосгорсуде.