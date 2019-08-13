«Хакель» заземлится в Greenstate Через год компания переведет в индустриальный парк свое производство с Фарфоровской улицы

Производитель устройств защиты от перенапряжений (УЗИП) АО «Хакель» вложит 350 млн рублей в строительство нового завода в индустриальном парке Greenstate в Ломоносовском районе Ленобласти. Сегодня состоится церемония закладки первого камня будущего предприятия. В 2020 году компания планирует перевести сюда свое действующее производство, расположенное в Невском районе Петербурга, увеличив проектную мощность выпускаемой продукции втрое — до 240 тыс. УЗИП в год. Эксперты “Ъ” назвали проект перспективным, так как он позволит компании достичь полной локализации в городе.

Как сообщил “Ъ” генеральный директор АО «Хакель» Андрей Кадуков, участок площадью 1,1 га инвестор приобрел в индустриальном парке Greenstate в прошлом году. Здесь компания построит завод по производству УЗИП, офисы и склад общей площадью 5 тыс. кв. м. В Петербурге у АО «Хакель» есть действующее производство площадью 2 тыс. кв. м, расположенное на Фарфоровской улице. После ввода в эксплуатацию нового завода осенью 2020 года компания переедет в индустриальный парк, добавил господин Кадуков. Благодаря этому годовой объем производства УЗИП возрастет в три раза: почти с 80 до 240 тыс. штук. Инвестиции в проект господин Кадуков оценил в 350 млн рублей.

АО «Хакель» основано в Петербурге в 2002 году как совместное чешско-российское предприятие, основной задачей которого было продвижение на рынке РФ продукции компании Hakel. Компания является разработчиком и производителем электротехнического оборудования, устройств заземления и молниезащиты. По данным «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), собственниками указаны Ярослав Гудев (70%) и Андрей Кадуков (30%). До 2014 года учредителем значился гражданин Чехии. АО «Хакель» выступает официальным представительством и дистрибутором Hakel в России и странах СНГ.

Greenstate является частным индустриальным парком финского строительного концерна YIT. По словам руководителя Greenstate Максима Соболева, 59 га площади уже передано в собственность резидентам, 32 га — свободны. На сегодняшний день на территории Greenstate работает 18 предприятий.

Согласно данным генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, емкость рынка УЗИП в России превышает 6 млрд рублей, значительная доля приходится на группу ABB. АО «Хакель» он отнес к крупным отечественным производителям УЗИП наряду со «Стримером» и «Тахионом».

Конкурентами компании «Хакель» также являются Schneider Electric, Denh и Iskra Zascite, добавил заместитель начальника аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Марков. Господин Марков назвал проект АО «Хакель» перспективным, так как он поможет компании развиваться за счет полной локализации собственного производства, потому как сейчас завод функционирует в Петербурге на арендованных площадях.

Ольга Кантемирова