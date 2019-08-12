В Липецкой области прекращена сборка автомобилей Changan CS35

На заводе ООО «Моторинвест» в Краснинском районе Липецкой области прекращена сборка китайских автомобилей Changan полного цикла со сваркой и окраской, подтвердил “Ъ-Черноземье” источник в региональной власти. На площадке в частном индустриальном парке «Рождество» собирался кроссовер Changan CS35. И «Моторинвест», и индустриальный парк связаны с владельцем дилера этого бренда «Ирито» Алексеем Резниковым.

Автомобили Changan выпускались на предприятии с 2016 года. «Моторинвест», который также является управляющей компанией «Рождества», с 2014 года производил на этой площадке (тогда она еще не получила статус ИП) китайские внедорожники Great Wall Hover H5 в партнерстве с российским дилером марки «Ирито», однако позже проект был свернут.

Источник “Ъ-Черноземье” связал прекращение производства с проблемами у самого дилера. В конце прошлого года посольство КНР обратилось к главе МВД Владимиру Колокольцеву и замгенпрокурора Владимиру Малиновскому с просьбой взять расследуемое уголовное дело на контроль. По версии следствия, дилер не заплатил производителю около $48 млн. Алексей Резников, впрочем, ранее назвал “Ъ-Черноземье“, информацию о возможном мошенничестве «недостоверной».