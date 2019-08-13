Пожары наступают

На территории Сибири число лесных пожаров растет, несмотря на усилия Минобороны и МЧС. За выходные площадь пожаров в Красноярском крае и Иркутской области увеличилась более чем на 100 тыс. га и составила около 2 млн га. В Иркутской области в зоне задымления находятся 70 населенных пунктов. Власти говорят, что ситуация под контролем. Экологи считают, что человеческими силами сегодня леса не потушить, площадь пожаров может начать сокращаться, если жаркую сухую погоду в регионах сменят дожди. Срок восстановления сгоревшей тайги они оценивают в 100 лет.



Площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти. С 9 по 12 августа в Красноярском крае и Иркутской области общая площадь горящих лесов увеличилась более чем на 100 тыс. га и составила около 2 млн га. По данным КГАУ «Лесопожарный центр», в Красноярском крае на утро 12 августа действуют 106 пожаров, горит около 1,14 млн га леса, 9 августа ведомство сообщало о горящих 963 тыс. га, а 5 августа — о 768 тыс. га. В Иркутской области огнем охвачено около 754 тыс. га, действуют 115 пожаров, сообщает региональное министерство лесного комплекса. В обслуживаемой зоне зарегистрировано 19 возгораний на площади 17,7 тыс. га. Остальные очаги находятся в зоне контроля, уточнили в министерстве. 9 августа министерство сообщало о 706 тыс. га, а неделю назад — о горящих 613 тыс. га. В Иркутской области в зоне задымления находятся 70 населенных пунктов в семи районах, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По словам начальника региональной диспетчерской службы лесного хозяйства КГАУ «Лесопожарный центр» Артема Хребтова, такие большие площади пожаров связаны с тем, что в них включается площадь пожаров, пройденная огнем: «Действующая горящая кромка на территории Красноярского края сейчас приблизительно равна 6 тыс. га. Посчитать кромку пожаров, линию огня очень проблематично». Возникновению и распространению пожаров способствуют погодные условия, говорят в министерстве лесного комплекса Иркутской области. «Этим летом на севере Иркутской области установилась сухая и очень жаркая погода, практически полностью отсутствуют осадки. Кроме того, значительное количество возгораний возникает в труднодоступных районах, куда невозможно доставить технику для ликвидации»,— отмечают в пресс-службе министерства.

Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем, уверяют власти. «На территории края, а также Эвенкийского, Кежемского и Богучанского районов введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен»,— сообщили в минлесхозе Красноярского края. По данным властей, за сутки ликвидировано 15 лесных пожаров на площади 2,8 тыс. га. В тушении задействованы 1,2 тыс. человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС РФ. В понедельник кузбасское управление МЧС сообщило, что на тушение пожаров в Красноярском крае направлены сто студентов-спасателей, которые будут заниматься прокопкой траншей, распилом деревьев. В работах по тушению задействованы 19 воздушных судов Лесопожарного центра, МЧС РФ и Минобороны РФ, сообщил минлесхоз Красноярского края. Авиа­группировка Минобороны из десяти самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации из семи регионов страны в конце июля были направлены на тушение пожаров по поручению президента РФ Владимира Путина. Силы Минобороны были заняты на тушении пожаров в Иркутской области с 1 по 8 августа.

В «Гринпис» отмечают, что «лесные пожары в России сейчас проходят через максимум своего развития». Эксперты уверены, что только за счет человеческих ресурсов ситуацию сегодня исправить не получится. Руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис» Григорий Куксин отмечает, что площадь лесных пожаров будет расти до наступления проливных дождей: «С ними ничего нельзя сделать, их нужно было тушить, пока они были меньше, теперь это сделать просто невозможно». По словам начальника отдела метеопрогнозов Иркутского УГМС Анны Бабановой, в ближайшую неделю на территории края местами ожидаются небольшие умеренные дожди. «По краю и в Эвенкии, где действует основной очаг пожаров, сегодня ночью прошли хорошие дожди на юго-востоке, завтра также ожидаются дожди. Однако со среды установится антициклон, и осадки прекратятся до конца недели»,— рассказала “Ъ” начальник отдела метеопрогнозов красноярского гидрометцентра Наталья Краснова. Летние дожди идут очагами и могут захватить не все территории, говорит она. «В октябре природа точно поможет с пожарами, а раньше вряд ли. Сейчас людям нужно рассчитывать на свои силы»,— отметила госпожа Краснова.

Член рабочей группы по сохранению природных ландшафтов общественного совета при минэкологии Красноярского края Наталия Подоляк говорит, что ситуация с пожарами в Сибири вышла из-под контроля: «Экосистема пострадала так, что восстановить, особенно на удаленных территориях, ее будет невозможно. К лесу у нас потребительское отношение. За пожарами последуют и другие проблемы — наводнение, таяние снега, ведь барьера в виде леса теперь нет. Люди сами срубили сук, на котором сидели». По ее подсчетам, чтобы полностью засадить выгоревшие участки тайги, потребуется около 20–30 лет, на восстановление уйдет около 100 лет.

Юлия Сасевич