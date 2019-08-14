Растительная диета уменьшает риск сердечных болезней и смерти Но только если в ней нет гидрогенизированных жиров и прочего фастфуда

Диета, основанная на растительных продуктах, с низким или нулевым потреблением животных жиров и белков, хорошо известна своей полезностью. Однако подтверждения этому, хотя и многочисленные, были в основном отрывочными: на какой-то особой группе населения или на небольшом временном промежутке. Теперь появилось более полное исследование.

Ученые из Балтимора (Школа здравоохранения им. Джона Хопкинса) анализировали данные о 15 792 людях в возрасте 45–64 лет на старте исследования. Эти люди были включены в исследование в 1987–1989 годах и совершили (кто не умер) по шесть визитов для фиксации данных: в 1990–1992, 1993–1995, 1996–1998, 2011–2013 и 2016–2017 годах. Как утверждают ученые, прежние работы касались более узких групп населения, например, строгих вегетарианцев, адвентистов седьмого дня (нестрогие вегетарианцы по религиозным соображениям) либо же людей, сконцентрированных на собственном здоровье. Теперь же собраны сведения об обычных людях.

Они в каждый такой визит сообщали интервьюеру, что именно и в каких количествах ели за прошедший год. Для точности понимания количества и качества пищи интервьюер демонстрировал респондентам образцы посуды и уточнял состав и способ приготовления продуктов. Пищевое поведение исследователи поделили на четыре диеты: обычная, строгая (здоровая) вегетарианская — без гидрогенизированных жиров и дополнительных углеводов, нездоровая вегетарианская (респонденты позволяли себе жареное типа картошки фри, сладкую газировку и т. п.) и, наконец, диета людей, стремящихся к вегетарианству (в том числе безрезультатно стремящихся).

Данные о состоянии здоровья респондентов обновлялись ежегодно — простым обзвоном их самих или их родственников. Ученые выясняли, живы ли респонденты, здоровы ли, а если больны, то чем именно; внимание уделялось главным образом сердечно-сосудистым заболеваниям. Об умерших респондентах важно было знать, какова была причина их ухода из жизни. К концу исследования респондентов осталось 12 168.

Выводы таковы: строгая вегетарианская диета резко уменьшает риск умереть от сердечно-сосудистого заболевания и заболеть таковым; больше того, строгая вегетарианская диета уменьшает риск умереть и от всяких других причин.

Анатолий Кривов