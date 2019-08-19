Колымский Петергоф

Небольшой поселок в Магаданской области стал рекордсменом России по числу фонтанов на душу населения. К феномену провинциального благоустройства присмотрелся «Огонек».

Фото: Павел Жданов. Текст: Мария Портнягина

Гладкие дороги, ровный тротуар, трех- и пятиэтажки с выкрашенными в яркие цвета фасадами — лишь фон для главных достопримечательностей Палатки. Когда-то возникший на Колымской трассе поселок строителей (в 80 километрах от Магадана), где занимались еще и аффинажем золота и серебра, в Книге рекордов России занимает особое место: как населенный пункт с наибольшим числом… фонтанов на душу населения. Арифметика рекорда такая: палаткинцев около 4 тысяч, и на каждые 800 жителей приходится по фонтану. Их сегодня уже пять на поселок, и нигде в Отечестве такой плотности «фонтанообеспечения» нет.

Первые три фонтана появились в Палатке одномоментно — летом 2013-го, год спустя открылся четвертый, недавно — еще один. По стилю — полная эклектика: от фонтана традиционной формы (с круглым бассейном и бьющими вверх струями воды) до сооружений, украшенных фигурами под греческих богинь, с разноцветной подсветкой, а еще — с лазерными эффектами, создающими картинку скачущих лошадей.

Фонтанами, впрочем, поселковые «водные аттракционы» не ограничиваются, недавно здесь заработал новый бассейн, что для Севера огромная редкость. А еще в Палатке (к слову, название ей дано по реке, на которой расположен поселок) есть скульптурная композиция в виде косяка дельфинов и огромный красно-желто-синий корабль (это детская игровая площадка). Из иных достопримечательностей, на которые приезжают поглядеть из соседних поселений и Магадана,— гигантский кремль (игровой городок тоже для маленьких жителей), а также тюльпан, гвоздика, лампа и подсвечник гротескных размеров — это уличные фонари. Уже на въезде в Палатку есть чему подивиться: здесь теснятся стела с названием поселка, грузовик старой модели на постаменте, дерево для замков молодоженов в форме сердца, пронзенного стрелой, и рядом «скамейка примирения» — на ней усидеть на разных краях просто не получится.

Отметим сразу: муниципальный бюджет от всех этих оригинальных проектов благоустройства не страдает — инициатива и финансирование исключительно по линии «частных лиц» (точнее, лица, но об этом в поселке говорить как-то не принято). Местным жителям гулять по освещенным аллеям с фонтанами (четыре месяца в году, когда снега нет) и любоваться прочими украшениями (во все остальное время, когда снег есть) по душе.

Одна печаль: жителей в поселке удержать непросто. Даже при том, что Палатка — самый благоустроенный населенный пункт в области, с рабочими местами проблема. А одними ландшафтными прелестями новых людей в поселок привлечь трудно.