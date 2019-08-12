Застройщикам прокладывают путь в режимные зоны аэропортов

Режимную зону вокруг российских аэропортов освободят для строителей. Как пишет газета «Ведомости», Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий. Текст документа, согласно данным издания, был разослан аэропортам. Речь идет о территориях вокруг воздушных гаваней радиусом 30 км с особым режимом использования.

Между тем, в действующем законе положения о 30-километровой зоне нет.

По закону, принятому в 2017 году, каждый аэропорт должен заново разработать проект приаэродромных территорий (ПАТ), согласовать его с субъектом федерации и утвердить в Росавиации. Документ предусматривает установление семи подзон: начиная с самой «жесткой» первой, где разрешается возводить исключительно объекты для обеспечения воздушного движения, до самой большой седьмой, где можно строить любые объекты, кроме жилья, если уровень шумов и загрязняющих веществ это позволяет. Исключения могут составлять случаи, когда на строительство жилого объекта получено положительное заключение Роспотребнадзора и разрешение Росавиации. Однако до сих пор из 200 российских аэропортов ПАТ установили только десять. Новый законопроект Минтранса предлагает устанавливать приаэродромные территории с шестью подзонами, а седьмую — выделять дополнительно, но не позднее 2025 года. Согласно проведенным подсчетам, ПАТ у столичных аэропортов Шереметьево и Внуково составляет порядка 200 тыс. га, у Домодедово — около 300 тыс. га. При этом седьмая зона самая большая.

Девелоперы наверняка постараются как можно быстрее застроить территории вблизи аэродромов, что может создать серьезные проблемы как воздушным гаваням, так и покупателям такого жилья, считает исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин: «Такой подход крайне нежелателен по одной простой причине: скорее всего, получится, что через условные пять лет, когда будет все-таки принято решение, как считать эти зоны, возникнет ситуация, когда уже построенные здания — прежде всего, нас, конечно, беспокоят жилые поселки и кварталы, — окажутся в зоне сильных акустических шумов.

Кроме того, не исключено, что по расчетам, которые будут утверждены Роспотребнадзором, выяснится, что проживание в этих зонах неблагоприятно для людей.

Естественно, возникнет проблема, как расселять эти здания, какие льготы предоставлять их жильцам и так далее. С другой стороны, естественно, для аэропортов такое соседство крайне нежелательно как в вопросе обеспечения безопасности полетов, так и для перспективы дальнейшего развития воздушных гаваней».

Застройщиков действительно могут заинтересовать проекты неподалеку от аэропортов. Тем более современные строительные технологии позволяют защитить жителей таких комплексов от шума, полагает руководитель аналитического центра компании «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов: «Эти приаэродромные территории действительно разделяются на ряд подзон. И если рассматривать самые удаленные из них, то реальное шумовое воздействие на горожан, живущих здесь, не такое существенное. То есть, если, скажем, в нашем жилом проекте или поселке предусмотреть двухкамерные стеклопакеты, не говоря уже о трехкамерных, то это воздействие, по крайней мере, внутри помещений, практически нивелируется. Поэтому уже сейчас острой проблемы не стоит для жителей таких территорий, тем более много жилых комплексов уже построено в этих зонах. Если говорить про риски для застройщиков, то для них я тоже особой проблемы не вижу».

По данным на 2017 год, в зоне негативного воздействия Внуково проживало 0,5 млн человек, Шереметьево — 360 тыс., Домодедово — 50 тыс. Большинство из них — владельцы квартир в жилых комплексах. Для их строительства девелоперы получали специальное заключение Роспотребнадзора и разрешение от Росавиации.

Андрей Загорский