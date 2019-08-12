Новый владелец «Рустави-2» выставил телеканал на продажу

Владелец грузинского телеканала «Рустави-2» бизнесмен Кибар Халваши решил продать его из-за накопленных прежним руководством долгов. В заявлении, опубликованном на сайте телеканала, подчеркивается, что компания будет продана по правилу прозрачного конкурса тому, кто заплатит самую высокую цену.

«К сожалению, мои финансовые возможности недостаточны для того, чтобы вывести телекомпанию из глубокого финансового кризиса, поэтому я принял решение о продаже телекомпании и готов к переговорам с любым заинтересованным лицом»,— подчеркнул господин Халваши. При этом он добавил, что единственный, с кем не будет переговоров,— бывший неформальный владелец и управляющий телекомпанией Михаил Саакашвили.

По данным бизнесмена, который вступил в права владельца грузинского телеканала в июле, долг «Рустави-2» составляет 70 млн лари (более $24 млн), почти треть которого (27 млн лари) — задолженность перед государством. Кибар Халваши подчеркнул, что вещательная компания находится в катастрофическом состоянии и «задолжала практически всем, начиная от водораспределительной компании и заканчивая американской компанией, проводящей экзит-полы».

Напомним, после того, как Кибар Халваши выиграл дело у прежних владельцев телеканала в ЕСПЧ, новым гендиректором телекомпании был назначен его адвоката Паата Салия вместо Ники Гварамии, известного своей непримиримой позицией в отношении Москвы. Но «Рустави-2» остался главной платформой для оппозиционных партий, выступающих за бескомпромиссность в вопросах Абхазии и Южной Осетии, отношений с Россией, а также вступления Грузии в НАТО.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Рустави-2" сменил владельца, но не позицию».