«Инвестиции в цифровизацию – обязательное условие выживания на конкурентном рынке»

Фото: Росбанк

Росбанк, являющийся частью международной финансовой группы Societe Generale, входит в число системно значимых кредитных организаций по критериям Банка России. Самара является вторым городом по количеству сотрудников Группы в России после Москвы. В эксклюзивном интервью „Ъ-Волга“ председатель правления Росбанка Илья Поляков рассказал об особенностях работы в регионе, а также о стратегической политике банка.

- Какую роль играет Самара и Самарская область в общей структуре Росбанка?

- В Самаре и Самарской области представлены все компании, входящие в группу Societe Generale в России. Здесь работает более 10% общего количества наших сотрудников – почти две тысячи человек. Исторически в Самаре расположен головной офис нашей дочерней структуры – Русфинанс Банка, который является лидером на рынке авто- и потребительских кредитов. Также здесь базируется один из колл-центров Росбанка и контакт-центр по работе с претензионной задолженностью. Таким образом, Росбанк является крупным работодателем для региона.

Если говорить об особенностях региона с точки зрения бизнеса, то, в первую очередь, стоит отметить, что Самарская область – это автомобилестроительный кластер, включающий как российские, так и международные компании, производящие машины и комплектующие к ним. Для иностранных организаций, представленных в регионе, Росбанк является основным банком-партнером, поскольку мы обладаем глубокой экспертизой по работе с данным типом компаний. Мы хорошо понимаем их требования и культуру работы.

- Охватить российский рынок и быть здесь лидером среди международных финансовых групп – принципиальная политика Societe Generale?

- Группа Societe Generale приобрела Росбанк в 2006 году, постепенно доведя свою долю в уставном капитале компании до 99,95%. Если окунуться в историю, то в России Группа обслуживала клиентов еще в дореволюционные времена. Тогда Societe Generale владела Русско-Азиатским банком, работавшим по всей стране, включая Сибирь и Дальний Восток. В Самаре до настоящего момента сохранилось историческое здание, где он располагался, – на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. На сегодняшний день Россия является для финансовой Группы вторым стратегическим рынком после Франции, в стране работает более десятой части всех сотрудников группы Societe Generale.

- Возвращаясь к Самарской области, какие отрасли являются наиболее перспективными для банка?

- В корпоративном кредитовании в Самарской области банк активно работает с отраслью тяжелого машиностроения, нефтехимии, с компаниями автомобильного кластера и розничной торговли. В Ульяновске и Оренбурге банк развивает отношения с компаниями сектора производства строительных материалов, коммунального хозяйства, водоснабжения. Среди крупнейших клиентов банка значатся такие промышленные гиганты как «КуйбышевАзот» и «Тяжмаш». Совокупный кредитный портфель территориального офиса Росбанка в Самаре на 1 июня 2019 год составил более 15,5 млрд руб. При этом, корпоративный кредитно-документарный портфель показал рост в 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а портфель розничного бизнеса вырос на 8%.

- Наблюдается ли рост показателей кредитования малого и среднего бизнеса?

- Кредитование малого и среднего бизнеса в Самарской области и в целом по стране растет быстрее, чем кредитование крупных игроков рынка. Так, по итогам 2018 года это направление

бизнеса в Росбанке показало отличные результаты, увеличив чистую прибыль на 47% по сравнению с 2017 годом. А внедрение новой мультиканальной модели продаж позволило нам привлечь на 58% больше новых клиентов в общероссийских масштабах, чем в 2017 году. Наше преимущество – в сбалансированном наборе услуг, предназначенных под потребности конкретных клиентов – от начинающих предпринимателей до зрелых компаний. Кроме того, многие организации работают с нами, поскольку важным критерием при выборе банка является его надежность и высокие кредитные рейтинги.

Расширение взаимодействия с компаниями среднего бизнеса является весомой частью нашей текущей стратегии развития. В 2018 году рост кредитного портфеля компаний этого сегмента достиг 26%.

Мы сосредоточены на клиентах, ведущих прозрачную деятельность в соответствии с российским законодательством. Принимаемые в последние годы меры государства по «обелению» экономики, на мой взгляд, являются весьма позитивным моментом в целом для страны.

- Есть ли перспективы роста ипотечного рынка?

- В среднем по России доля ипотеки в розничном портфеле банков составляет 45%, при этом в некоторых странах Западной Европы этот показатель достигает 75%. Этот сегмент имеет большой потенциал для развития. В 2018 году российский рынок ипотеки достиг рекордных показателей роста. По итогам первого полугодия 2019 года он рос не столь активно, в том числе из-за повышения ключевой ставки в конце прошлого года: в ожидании очередного снижения ставок люди откладывали ипотечные сделки.

Учитывая прогнозы по снижению ключевой ставки ЦБ РФ, мы полагаем, что этот продукт будет развиваться и дальше.

- Ведущие банки активно инвестируют в цифровизацию. Что сделано в этом направлении в Росбанке?

- Цифровизация уже давно является не просто трендом, а реальностью, в условиях которой необходимо развиваться. Все больше людей пользуются услугами банка удаленно и ожидают, что дистанционные каналы обслуживания будут удобными, интуитивно понятными и позволят проводить большинство банковских операций, которые раньше были доступны только в отделениях. Инвестиции в цифровизацию – обязательное условие выживания на конкурентном рынке.

Надо признать, что Россия является одним из самых передовых рынков с точки зрения digital-услуг, значительно опережая Европу в этом направлении. Наши коллеги из Группы часто говорят о том, что в Росбанке появляются сервисы, которых пока нет в европейских подразделениях Societe Generale. Важно отметить, что Банк России активно занимается продвижением инноваций, чего нельзя сказать про многие регуляторы за рубежом. В первую очередь, это касается Системы быстрых платежей и Единой биометрической системы, которые стали по-настоящему прорывными проектами. Росбанк подключился к обоим проектам еще на этапе пилотов.

Цифровизация – одна из основных составляющих нашей стратегии развития. К примеру, сегодня более 65% всех заявок на ипотеку приходят к нам через онлайн-каналы. Примечательно, что еще несколько лет назад этот сервис просто не существовал. Все подобные инновации идут на пользу конечным потребителям, делая их жизнь комфортнее.

- Глава Societe Generale Фредерик Удеа неизменно посещает Петербургский экономический форум, что подтверждает важность российского рынка для финансовой группы. Можете выделить ключевые для вас моменты прошедшего форума?

- Многие финансисты озабочены пересечением геополитики с экономическими реалиями. Рушатся годами складывавшиеся транснациональные цепочки, формируется тенденция на изолирование локальных экономик. Это влияет на дальнейшие решения глав государств и бизнес-лидеров.

Однако, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, международные инвесторы проявляют огромный интерес к российской экономике. Мы видим свою роль, свою миссию в качестве проводника многих решений для промышленных компаний, собирающихся вложиться в экономику РФ, помогая сделать им правильный стратегический выбор.

Еще одна важная тема, поднимающаяся на государственном уровне, это корпоративная социальная ответственность. На ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве между Societe Generale и Министерством экономического развития Российской Федерации, целью которого является расширение взаимодействия в области устойчивого финансирования. В начале этого года Росбанк был признан лучшим банком России в сфере КСО по версии журнала Global Banking and Finance Review. Мы очень гордимся этой наградой и продолжаем развивать это направление нашей работы. У нас есть определенные финансовые задачи, поставленные акционерами, и быть социально ответственной организацией – это часть нашей политики. Важно думать о будущем уже сегодня. Мы уверены, что помимо надежности и цифровой «продвинутости» банка клиенты при выборе кредитной организации будут учитывать и ее социальную ориентированность.