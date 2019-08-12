У лишенной лицензии СК НАСКО обнаружили недостачу 48,3 тыс. бланков ОСАГО

Временная администрация АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО) обнаружила недостачу 48,3 тыс. бланков строгой отчетности (БСО) ОСАГО, говорится в сообщении регулятора. Временная администрация в компанию была введения приказом ЦБ в середине мая.

«Договоры страхования, заключенные от лица АО НАСКО после даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии субъекта страхового дела (15 мая 2019 года) с использованием в том числе БСО ОСАГО, перечисленных в реестре, являются недействительными»,— отметил регулятор.

Лицензии у НАСКО, крупнейшего страховщика застройщиков, были отозваны «в связи с неоднократным нарушением требований страхового законодательства».