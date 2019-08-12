В Геленджике по требованию администрации снесут аквапарк

В Геленджике ООО «Дельфин» обязали демонтировать несколько водных аттракционов, являющихся частью аквапарка на ул. Революционной. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю, участок площадью 80 тыс. кв. м нужно освободить от расположенных там объектов и привести в пригодный для дальнейшего использования вид. С таким требованием выступила администрация курорта.

В частности, демонтировать предстоит аттракционы «Черная дыра», «Табоган-1», «Табоган-2», «Камикадзе», «Гидротруба», «Мультифон» и «Суперслайд». Будут разобраны бассейны, здание бара и насосные станции. Ход этих работ контролируют приставы.

Михаил Лукашов