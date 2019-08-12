«Кубань-Вино» в 2018 году увеличило чистую прибыль в девять раз

ООО «Кубань-Вино» опубликовало финансовую отчетность за 2018 год. Как следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль винодельческого предприятия составила 5,7 млн руб. Это в девять раз больше, чем в 2017 году, когда компании удалось заработать 620 тыс. руб. Однако это значительно меньше показателей предприятия в прошлые годы. В 2016 году ее чистая прибыль составляла 72,6 млн руб., а в 2015-ом – 254 млн руб. При этом по объему выручки 2018 год все же стал позитивным для ООО «Кубань-Вино» – она составила 5,3 млрд рублей, за последние четыре года выше этот показатель был лишь в 2016 году (5,6 млрд руб.).

ООО «Кубань-Вино» зарегистрировано в станице Старотитаровской Темрюкского района в 2003 году. Полностью принадлежит челябинскому ООО «Урало-сибирская металлургическая компания».

Михаил Лукашов