Сегодня исполняется 78 лет исполнительному директору движения «За права человека» Льву Пономареву

Его поздравляет сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв:

— Лева, поздравляю с днем рождения! Ты яркая фигура и личность в демократической среде России. Горжусь нашей более чем 30-летней дружбой. Горжусь, что мы вместе начинали создавать и устанавливать демократические институты, в конце 80-х участвовали в первых демократических процессах и кое-что из этого нам удалось сделать. Спасибо тебе. Спасибо за твою энергию, за твой талант организатора, за политическое чутье. Ты умеешь тонко чувствовать момент и очень часто предлагаешь правильные решения. Мы вместе уже более 30 лет, надеюсь, что так будет и дальше и что мы все-таки победим. Сейчас идет новое, молодое поколение, и это прекрасно. Оно активно, это было видно на проспекте Сахарова, и с этими молодыми талантливыми ребятами мы будем сотрудничать, мы объединим наши усилия, и ты сможешь передать им свой богатый опыт, в котором они очень нуждаются. И демократические силы России от этого только выиграют. Успехов тебе и крепкого здоровья!

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