С 2021 года студентов смогут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта

Директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов рассказал о том, что в 2021 году в России заработает сервис, который будет выявлять студентов с низкой академической успеваемостью. Искусственный интеллект будет оценивать успеваемость студентов, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение. На основе этих данных он будет давать рекомендации, которые помогут деканату или дирекции институтов принимать решения о поощрении или даже отчислении учащихся.

«Данный образовательный сервис позволит исключить человеческую предвзятость со стороны преподавателей. Его разработку и внедрение планируется обсудить в рамках образовательной конференции EDCrunch уже в октябре этого года»,— уверен господин Киясов. Он подчеркнул, что «выводы системы будут нести рекомендательный характер, окончательное решение останется за деканатом».

По словам Нурлана Киясова, для тестирования системы будут выбраны несколько университетов, общее внедрение ИИ планируется осуществить уже с 2019 года.