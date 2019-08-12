«Зенит» обыграл «Динамо» «на одной ноге»

«Зенит» укрепил свое лидерство в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ), обыграв в Москве «Динамо» 2:0. Это уже пятая победа сине-бело-голубых на старте турнира. Пока никто не может похвастать таким результатом. Хотя сказать, что «Зенит» показывает выдающуюся игру, нельзя.

«Зенит» обыграл в Москве «Динамо», которое снова ведет борьбу за выживание. Интересно, что в прошлом чемпионате зенитовцы проиграли тому же «Динамо» в гостях (0:1), это было одно из немногих поражений тренера Сергея Семака. Динамовцами и тогда, и сейчас руководит его друг Дмитрий Хохлов. Впрочем, на поле друзей нет. Семак еще до матча об этом сказал.

Матч сложился для гостей непросто, потому что играла петербургская команда, можно сказать, спустя рукава. Так бывает в РПЛ, когда победы даются легко. Приходит уверенность, что всех можно обыграть «на одной ноге». И в матче с «Динамо» отчасти так получилось. У хозяев были моменты, в целом они чаще атаковали. Даже когда остались вдесятером за десять минут до конца матча: удалили Артура Юсупова, игравшего когда-то за «Зенит». Только забивать бело-голубые не умеют.

Юсупов сбил с ног вышедшего на замену Малкома — новую звезду «Зенита» из Бразилии. Малком поднялся со скамейки во втором тайме и, по замыслу тренеров, должен был терроризировать уставшую защиту москвичей. Однако на деле легионер, игравший за «Барселону», растворился в неорганизованных и вялых атаках «Зенита». Моменты у него возникали эпизодически, когда же он создавал их для партнеров, те не могли ими распорядиться.

Впрочем, сине-бело-голубые сумели забить два гола. В первом случае два защитника «Динамо» не попали по мячу, а Артем Дзюба спокойно закатил его в ближний угол. К слову, этот гол позволил Артему войти в топ-5 лучших бомбардиров высшего дивизиона чемпионата России. На его счету теперь 105 голов. Впереди Олег Веретенников (143 гола), Александр Кержаков (139), Дмитрий Кириченко (129), Дмитрий Лоськов (120). В этом чемпионате 30-летний форвард забил четыре мяча в пяти матчах: «Тамбову», «Оренбургу», «Краснодару» и «Динамо». Что касается второго гола, то его зенитовцы забили, когда соперники уже остались вдесятером и не имели сил сопротивляться. Магомед Оздоев ударом с линии штрафной отправил мяч точно в дальний гол после передачи Дзюбы. Неприятности динамовцев в этом матче усугубились еще тем, что их вратарь Антон Шунин получил травму (когда Дзюба забивал первый гол), и его заменил Игорь Лещук.

«Зенит» на старте сезона выглядит сильнее других по составу и по игре. Хотя игра еще не выстроена — особенно с учетом пришедших новичков (бразильцы Дуглас Сантос и Малком). Это особенность РПЛ. Они уже стартовала, а клубы все еще пополняют составы новыми игроками. Англия, например, поступила по-другому: закрыла рынок (на вход) с первым туром чемпионата. Наши команды будут перестраиваться до начала сентября, пока не закроется трансферное окно. Именно в это время «Зенит» стартует в Лиге чемпионов — главном турнире европейского футбола. Вопрос в том, наберет «Зенит» к этому времени оптимальную форму или, наоборот, растеряет свои лучшие качества, играя в условиях низкой конкуренции чемпионата России.

Следующий матч петербуржцы проведут против грозненского «Ахмата» 17 августа на «Газпром Арене».

Юрий Балетов