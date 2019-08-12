Москвичи заглянули в Zavtra

Первый фестиваль Zavtra прошел в парке Горького в 2012 году, а нынешний — всего лишь второй. Так бывает: возможностей нет, но идей и запала хватает надолго, и теперь фестиваль, несмотря на массу препятствий, вернулся с новой мощной концепцией. Рассказывает Борис Барабанов.

Организаторы Zavtra — постоянные партнеры французской певицы Zaz, они привозили ее в Россию не раз и не два. А теперь вместе с ней привезли ее социальный проект Zazimut. В его рамках певица работает с некоммерческими организациями самого разного толка. В России наравне с партнерами из экологических организаций Zaz нашла общий язык с «Ночлежкой» — организацией, давно помогающей бездомным в Санкт-Петербурге и запустившей московское отделение. Теперь Zavtra — фестиваль-побратим французского Crussol Festival, созданного Zaz и ее компаньонами в 2017 году.

Концерты Zavtra были запланированы на 10 августа в Москве и на 10-е и 11-е в Санкт-Петербурге, на новой площадке «Севкабель». Программа пересекалась лишь отчасти. В Санкт-Петербург отправились Zaz и Therr Maitz, а другие питерские хедлайнеры Иван Дорн и Ришар Бона в Москве не выступали. Зато в программе обоих городов была предусмотрена обширная лекционная программа. Темы: экология, благотворительность, психология, урбанистика, образование. Лекции давно стали у нас частью индустрии развлечений, но на Zavtra говорили едва ли не больше, чем пели. Правда, спикерам в Москве не слишком повезло со слушателями. Их было меньше, чем хотелось.

После событий 3 августа городские власти стали активно раскручивать бесплатный фестиваль Meat & Beat, местом проведения которого стала та же набережная парка им. Горького, на противоположном конце которой находится Зеленый театр. На эту же дату были давно намечены электронный фестиваль Fields в новом пространстве Mutabor на Шарикоподшипниковской и фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж». Да еще клуб «Китайский летчик Джао Да» активно зазывал в Переславль-Залесский на фестиваль «Летчик Дача Лето», посвященный своему 20-летию.

В довершение всего за два дня до Zavtra москвичей стали бомбить штормовыми предупреждениями. Люди, поверившие прогнозам, сдавали купленные билеты. Накануне вечером парк закрыли из-за опасности шторма, завезти аппаратуру удалось только в день фестиваля, и это сказалось на графике подготовки и самого шоу. Кто-то из неопределившихся пошел на разрешенный митинг. Кто-то поддался разлитой в воздухе нервозности и предпочел остаться дома. Сложно припомнить более турбулентный уикенд.

Словом, фестиваль был на грани отмены. Когда ворота должны были открыться, еще шли саундчеки, а их, в свою очередь, заглушал голос Егора Крида с Meat & Beat. Но люди все-таки приехали в Зеленый театр и дождались своих любимых музыкантов. Главным спонсором мероприятия в конечном счете выступило солнце: в середине дня тучи рассеялись, и Zavtra оказался редким для нынешнего московского лета фестивалем, во время которого на землю не упало ни дождинки.

Организаторам, вопреки всем сложностям, все-таки удалось обойтись без суровых сокращений программы. Как и планировалось, открыла фестиваль группа Zventa Sventana во главе с Тиной Кузнецовой, чье выступление буквально висело на волоске. Госпожа Кузнецова растанцевала партер и завершила сет заглавной песней из нового альбома «Мужа дома нету». В плейбэке прозвучал голос Ивана Дорна, который выступал на Zavtra в 2012 году, а в этот вечер он пел в Санкт-Петербурге.

Выступлению группы Therr Maitz предшествовал конкурс на самый длинный поцелуй, победители которого были немедленно занесены в Книгу рекордов России (удивительно, но до этого дня никто ничего подобного у нас не делал, хотя идея лежит на поверхности). Громкий и насыщенный тестостероном сет Therr Maitz стал эмоциональным продолжением состязания.

«Мумий Тролль» показал программу «Вечерний чай», состоящую из хитов группы в камерных обработках. В Москве Илья Лагутенко под открытым небом эту программу еще не играл, да и вообще исполняет ее редко, к тому же в Зеленом театре она была представлена со всем богатым видеосопровождением. За роялем сидел замечательный латышский музыкант Янис Шипкевиц из группы Instrumenti, наступающей сейчас на пятки соотечественникам из Brainstorm.

Zaz, она же Изабель Жеффруа, давно переросла образ девочки, выступающей на улицах Монмартра с вирусным хитом «Je Veux». C российской публикой у нее отношения традиционно нежные, правда, слова приветствий на русском языке она все еще читает с монитора. Zaz и ее состав — большие европейские звезды, отточившие профессионализм в затяжных турне по всему миру и успевшие записать альбом со своим парижским соседом Квинси Джонсом.

Девятитысячный Зеленый театр заполнился примерно на треть, что можно считать хорошим результатом, если учесть весь сопровождавший организацию фестиваля стресс и форс-мажор. Вообще же, как выясняется, если граждане сколько-нибудь массовым образом все-таки выходят из дома, не убоявшись ни урагана, ни сложной обстановки на улицах, Москва оказывается вполне хорошим городом хоть для концертов, хоть для прогулок.