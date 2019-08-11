На субботней акции за честные выборы в Петербурге задержали 81 человека

Акция 10 августа, которая была заявлена как сменяемый одиночный пикет, прошла в Петербурге у Гостиного двора. По данным правозащитной организации «Овд-Инфо», был задержан 81 человек. В их числе были кандидат в муниципальные депутаты совета МО «Черная речка» и организатор митингов 27 июля и 3 августа Павел Чупрунов, глава штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев, его заместитель Ольга Гусева и другие.

Кроме того, дважды был задержан фотограф “Ъ-СПб” Александр Петросян. После доставления в автозак его отпускали и он продолжал работу. Помимо него полиция забирала других журналистов, в частности, корреспондента «Новой газеты» Екатерину Хабидулину.

Также имели место провокации. Неизвестный человек, проходивший мимо активиста с плакатом, вылил на него жидкость из перцового баллончика. Обоих задержали.

Всего в течение акции возле Гостиного двора дежурили около сотни сотрудников ОМОНа и полиции.

Олег Дилимбетов