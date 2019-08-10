В Уфе прошел пикет в защиту выборов

На площади Ленина в Уфе, напротив здания городской администрации, сегодня прошел одиночный пикет в защиту честных выборов и в знак солидарности с акциями в защиту независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В акции приняли участие, по оценке журналистов, около ста человек, в том числе активисты местного штаба Алексея Навального, башкирская активистка Рамиля Саитова.

Активисты штаба Навального уведомляли власти Уфы о проведении пикета на 50 человек, но акция в этом виде согласована не была: мэрия предложила организаторам удаленную площадку в сквере Волна в микрорайоне Затон.

Ирина Самойлова