В Самаре проходит пикет солидарности с Москвой

Фото: Сабрина Самедова

В Самаре проходит акция в поддержку протестных мероприятий в Москве, связанных с недопуском независимых кандидатов в московскую гордуму. На пикет пришло более ста человек. Каждый по очереди выходит с плакатом с лозунгом «Верните Москве выборы», «Свободу политическим заключенным» и т.д. Полиция проверяет паспорта пикетчиков. Задержанных нет. Также пикет посетил представитель самарской администрации с призывом отказаться от акции.

Активисты добиваются освобождения политических заключенных, прекращения их уголовного преследования и допуска кандидатов на выборы в городскую думу Москвы. Кроме того, участники пикетов выступают за отставку мэра Москвы Сергея Собянина, главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, вице-мэра Натальи Сергуниной и силовиков.

Массовые протесты в центре Москвы начались после того, как Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу. Основной причиной стала выбраковка подписей избирателей. Оппозиционные кандидаты заявили, что подписи забраковали необоснованно, и подали жалобу в Мосгоризбирком, но получили отказ. Две несогласованных акции прошли 27 июля и 3 августа.

Сабрина Самедова