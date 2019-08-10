Главные новости к утру 10 августа

Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Прогноз на стабильный, принятые властями меры позволят России справляться с санкциями. Министр экономики РФ Антон Силуанов считает, что решение Fitch может стать логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами.

«Росатом» сообщил, что при при взрыве на полигоне в Архангельской области погибли 5 сотрудников госкорпорации, еще трое получили ранения. Катастрофа произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. Позже источники в Минобороны сообщили, что при взрыве также погибли сотрудники военного ведомства. Подробнее о ЧП.

Московские суды арестовали 113 участников несанкционированных акций в центре Москвы, административные штрафы получили еще 880 человек. По данным Мосгорсуда, всего поступило 1199 дел по акции 27 июля и еще 715 — по акции 3 августа. По акции 27 июля нерассмотренными осталось порядка 390 административных протоколов, по акции 3 августа — 513. Подробнее об акциях.

После новых взрывов на арсенале в Ачинском районе ввели режим ЧС. Число пострадавших выросло до десяти человек, сообщили ТАСС в медицинских службах. Новые взрывы на военном складе прогремели во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара. Минобороны сообщило, что ЧП произошло из-за грозы: заряды сдетонировали после того, как молния попала в один из снарядов. Подробности.

На Кипре местными правоохранителями задержан приморский бизнесмен Игорь Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие, причем общая сумма задолженности перед кредитными учреждениями превышает 7 млрд руб. Сам господин Польченко вину категорически отрицает, однако, когда началось расследование, он предпочел уехать за границу.