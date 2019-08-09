Орденоносцев осудили за следователя

Верховный суд Крыма приговорил к трем годам колонии общего режима экс-майора полиции Александра Леснова, организовавшего в конце 2017 года нападение на руководителя следственного отдела по Алуште крымского управления Следственного комитета России (СКР) Константина Гирякова. Участники нападения бывшие спецназовцы, проходившие службу в горячих точках и имеющие госнаграды, Сергей Старосельцев и Николай Пухов получили такие же сроки. При этом присяжные решили, что Александр Леснов не посягал на жизнь следователя, как считало следствие, а лишь организовал насильственные действия в отношении лица, осуществляющего правосудие. А бывших спецназовцев осудили за нанесение господину Гирякову телесных повреждений средней степени тяжести. Пострадавший следователь заявил, что продолжит добиваться «справедливого приговора» для организаторов и участников нападения на него, которое он считает попыткой убийства.

Верховный суд Крыма признал Александра Леснова виновным в организации насильственных действий в отношении лица, осуществляющего правосудие (ч. 3 и ч. 4 ст. 33, а также ч. 4 ст. 296 УК РФ), а Николая Пухова и Сергея Старосельцева — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ). 9 августа их приговорили к трем годам колонии общего режима. Александру Леснову также в течение трех лет запретили занимать должности в органах МВД.

Нападение на полковника юстиции Константина Гирякова произошло в конце ноября 2017 года. Суд установил, что его организовал начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Алушты майор полиции 34-летний Александр Леснов. В октябре 2017-го он, опасаясь «неблагоприятных для него возможных кадровых последствий» и «из чувства мести», спланировал нападение на господина Гирякова, который осуществлял предварительное расследование дел в отношении подчиненных полицейского.

Александр Леснов после нескольких дней поиска исполнителей преступления связался с гражданином Украины жителем Донецкой области 39-летним Сергеем Старосельцевым, согласившимся принять участие в нападении.

В конце октября 2017 года Старосельцев приехал в Алушту и больше десяти дней следил за господином Гиряковым, изучая маршруты его передвижения по городу: из дома на работу и обратно.

Затем он отправился в Москву, где предложил принять участие в нападении 31-летнему Николаю Пухову. Они вместе ранее принимали участие в военном конфликте на востоке Украины на стороне ополчения и являются членами Союза ветеранов Донбасса. Николай Пухов служил по контракту в ВС РФ, где получил специальность «разведчик-снайпер войск спецназначения». С 2010 по 2012 год работал патрульным полицейским в Курганской области. За участие в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году получил медаль Суворова, за операцию в Сирии в 2017 году — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сергей Старосельцев ранее служил в украинском спецподразделении милицейской охраны «Титан» в Донецке, во время войны в Донбассе участвовал в разведывательных операциях.

Вечером 28 ноября 2017 года Сергей Старосельцев и Николай Пухов подкараулили Константина Гирякова в одном из скверов в центре Алушты, когда он возвращался с работы домой. Нападавшие, согласно материалам дела, нанесли Константину Гирякову не менее 15 ударов (среди вещественных доказательств значатся деревянная трость и щепки палки), не менее 8 из которых пришлись в голову. Господин Гиряков был доставлен в горбольницу Алушты, где у него были зафиксированы множественные ушибы и гематомы (губы справа, правого века, правого надбровья, лба справа, затылка, теменной области справа), ушиб головного мозга легкой степени, закрытый перелом третьей и четвертой пястных костей. Сергей Старосельцев и Николай Пухов за совершенное преступление в общей сложности получили от Александра Леснова 190 тыс. руб. (не менее 80 тыс. руб. из этой суммы были потрачены ими на дорогу и проживание в Алуште, гонорар Николая Пухова — 50 тыс. руб.).

6 декабря 2017 года сотрудниками полиции и ФСБ двое исполнителей и организатор нападения были задержаны и арестованы. Александр Леснов был уволен из органов внутренних дел. Изначально следователи квалифицировали действия злоумышленников как посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ст. 295 УК РФ, максимальная санкция которой — пожизненное заключение).

Однако суд присяжных 31 июля решил, что Александр Леснов просил нападавших оказать на следователя физическое воздействие «без вреда здоровью». «Я попросил дать ему пня, пощечину, потрепать за одежду,— заявил Александр Леснов в ходе прений.— Это его (Константина Гирякова.— “Ъ”) коллеги придумали, что я хотел его убить из мести». Господину Гирякову были нанесены телесные повреждения «средней степени тяжести», которые угрозы его жизни не несли.

Также присяжные установили, что Сергей Старосельцев и Николай Пухов не знали, что нападают на следователя.

Трое подсудимых чуть больше 20 месяцев провели в СИЗО. Каждый день, проведенный ими в изоляторе, суд приравнял к полутора дням в колонии общего режима. Таким образом, осужденные выйдут на свободу примерно через полгода. Вместе с тем Александр Леснов, Сергей Старосельцев и Николай Пухов сказали “Ъ”, что подумают над апелляцией, так как получили «почти максимальный» срок по статьям.

В свою очередь, Константин Гиряков в ходе прений в суде заявил, что не может согласиться с тем, что люди, «способные на убийство другого человека», фактически «остались безнаказанными». «Ни суд присяжных, ни какой-либо иной никогда не убедит меня в том, что два обладающих специальной подготовкой человека, участники боевых действий, за деньги специально приехавшие из другого субъекта РФ, следившие за мной долгое время, принимавшие меры конспирации, нанесшие в ходе нападения почти десять ударов палками по голове, сделали это не с целью убийства»,— сказал Константин Гиряков и добавил, что продолжит добиваться «справедливого приговора».

Вадим Никифоров, Симферополь