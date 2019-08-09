Министром строительства Нижегородской области назначен Анатолий Молев

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил министром строительства региона Анатолия Молева, бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, перед чиновником поставлены задачи роста жилищного строительства, расселения аварийного жилья и решение проблем обманутых дольщиков.

Напомним, господин Молев исполнял обязанности министра с февраля, с ноября 2018 года занимал должность первого замминистра строительства региона. До этого с 2016 года был замглавы администрации Нижнего Новгорода. В 2014-2015 годах работал замминистра строительства, прежде – замминистра здравоохранения Нижегородской области.

Владимир Зубарев