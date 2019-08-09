К строительству нового речного вокзала в Самаре на 700 млн рублей подключат инвесторов

Построить новое здание речного вокзала в Самаре предложено инвесторам. Соответствующее поручение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает региональное правительство.

«В настоящее время министерством экономического развития и инвестиций Самарской области ведется подготовка соответствующего инвестиционного предложения»,– говорится в сообщении.

Создание проекта нового речного вокзала закончено в 2017 году. Он предполагает строительство трехэтажного здания площадью более 6,8 тыс. кв. м. В пассажирской зоне разместится вестибюль, кассовый зал, зал ожидания, комната для пассажиров с детьми, камеры хранения и офисы центра продаж речных круизов.

Кроме того, зал ожидания пассажиров приспособят для выставок, презентаций и конференций. Максимальная пропускная способность речного вокзала составит 700 человек в час. Стоимость проекта — 700 млн руб.

Георгий Портнов