Сегодня исполняется 52 года председателю совета директоров ПАО «Соллерс» Вадиму Швецову

Его поздравляет президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов:

— Уважаемый Вадим Аркадьевич, от всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Меня всегда впечатляло Ваше умение глобально мыслить, тонко чувствовать будущие тренды, принимать сложные вызовы и находить нестандартные решения. Трудно представить более энергичного и увлеченного своим делом руководителя, который развивает свой бизнес и ведет за собой сильную команду единомышленников. Пусть Вам всегда покоряются новые вершины и реализуются самые смелые замыслы! От всей души желаю здоровья, дальнейших успехов в бизнесе и триумфа во всех начинаниях!

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