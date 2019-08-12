Остановка в пути?

Тревожные итоги 1-го полугодия: жесткая налоговая политика, высокие кредитные ставки и слабый эффект нацпроектов тормозят рост экономики.
0,5% — таким был рост ВВП в I квартале 2019 года (оценка Росстата)
На 0,7% вырос ВВП во II квартале этого года (оценка Минэкономразвития)
1–1,5% — такой годовой рост обещает Центральный банк России в этом году
1,2% роста российского ВВП предполагают МВФ и Всемирный банк
На 17,7% был профинансирован в 1-м полугодии 2019 года национальный проект «Повышение производительности труда»
8,3% от запланированных на 1-е полугодие средств было направлено на реализацию национального проекта «Цифровая экономика»
1545 средних предприятий закрылись в России в 1-м полугодии
На 18 528 малых предприятий стало меньше в России с января по июнь текущего года
717 711 сотрудников малых и средних предприятий потеряли работу с июля 2018 по июль 2019 года
Источник: Институт экономики роста им. П.А. Столыпина
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