Контрольное предупреждение

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов раскритиковал главу Засвияжского района — своего старшего сына Михаила Морозова — за плохую работу по благоустройству, после чего стало известно, что Михаил Морозов покидает районную администрацию и будет назначен на пост руководителя контрольно-ревизионного управления мэрии. Однако в мэрии отмечают, что документы пока не подписаны в связи с нахождением Михаила Морозова на больничном. Официальных объяснений перестановок нет. По мнению политологов, губернатор, с одной стороны, выводит сына из-под удара оппонентов перед выборами, с другой — укрепляет контроль над областным центром.



В среду вечером стало известно, что глава Засвияжского района Ульяновска Михаил Морозов (старший сын губернатора Ульяновской области Сергея Морозова) покинул свой пост. Это произошло после того, как губернатор совершил выезд в этот район для ознакомления с ситуацией по благоустройству, где раскритиковал деятельность мэрии и главы района, обратив внимание на плохое состояние тротуаров, дворов, подходов к школам и отметив, что главе района следовало бы «ножками пройти самому там, где потом пойдут дети». Вечером в среду прошла неофициальная информация о том, что Михаила Морозова назначают руководителем Контрольно-ревизионного управления администрации Ульяновска.

Михаил Морозов окончил УлГТУ по специальности «менеджмент организаций» и Международный институт менеджмента ЛИНК («си­ти-менеджмент»). С 2009 года до 2015 года был учредителем и директором ООО «Альянс-Поволжье» (строительство) и соучредителем (51%) ООО «Димитровградская транспортная компания» (торговля автомобилями). В 2014 году занимал пост зампреда комитета по управлению имуществом Димитровграда, затем был советником главы Ульяновска, в 2016 году — первым замглавы администрации Засвияжского района, потом — замдиректора по снабжению в МУП «УльГЭС», в декабре 2017 года по итогам конкурса назначен главой Засвияжского района Ульяновска.

Согласно типовой должностной инструкции начальника кон­троль­но-ревизионного отдела, на эту дол­жность принимаются специалисты с высшим профильным образованием и опытом бухгалтерской или контрольно-ревизионной деятельности не менее двух лет.

Получить пояснения главы Ульяновска Сергея Панчина не удалось — в течение всего дня он был по своим телефонам недоступен. В пресс-службе мэрии „Ъ“ подтвердили, что такое решение принято, однако отметили, что документы пока не подписаны, «поскольку Михаил Сергеевич (Морозов. — „Ъ“) с четверга на больничном». «После выхода с больничного будут приниматься дальнейшие решения и действия»,— сказали в пресс-службе.

Собеседник „Ъ“, близкий к администрации губернатора, считает, что перевод Михаила Морозова не связан с его работой на посту главы. «Но решение было принято губернатором с рекомендацией мэру»,— сказал он, заметив, что главе региона будет полезен дополнительный контроль через своего человека, возглавляющего КРУ, «особенно в условиях, когда в мэрии выявлено немало проблем, на которые ранее КРУ не обращало внимания».

Иного мнения некоторые кандидаты в депутаты гордумы (довыборы по 16 округу состоятся 8 сентября), обращающие внимание на то, что «участки Засвияжья, которые объезжал губернатор, как раз относятся к 16 округу». «Ситуация с благоустройством в округе и вправду неблагополучная, хотя Михаил Морозов — не худший глава, он оперативно реагировал на сообщения о проблемах, но у глав районов нет ресурсов и реальных прав. Реальная причина перестановок в выборной кампании, в которой кандидат, поддерживаемый властью, теряет свои позиции.Понимая, что довыборы — это лакмусовая бумажка последующих выборов, губернатор решил взять все под свой контроль, вложить в район средства, пожертвовав ради этого сыном»,— сказал „Ъ“ кандидат-самовыдвиженец.

Доктор политических наук Нина Дергунова также считает, что перестановки могут быть связаны с выборами, причем, в основном, с последующими, в гордуму (сентябрь 2020 года), «которые для Сергея Ивановича станут контрольной точкой». «Выборы в 2020 году вызывают очень большую тревогу, ситуация в городе особо не улучшается, рейтинг правящей партии — тоже без роста. Возможно, Сергей Иванович выводит сына из-под удара, тем самым не давая шанса оппонентам на дополнительную критику. В то же время он его оставляет „на городе“, а КРУ — это место, куда сходится вся информация, и он укрепляет свой косвенный контроль над городом»,— считает политолог.

Сергей Титов, Ульяновск