Григорий Оганесян заплатит по долгам

Арбитражный суд Самарской области признал акционера и бывшего председателя правления АО «АктивКапитал банк» (АК Банк, АКБ) Григория Оганесяна банкротом. Долг предпринимателя реструктуризируют. С иском о несостоятельности господина Оганесяна в суд обратилась Ольга Хенкина. Как указано в материалах дела, бывший банкир задолжал ей около 135 млн руб. Конкурсный управляющий АК Банка, пытающийся получить статус кредитора, в суде назвал сделку мнимой.



Акционер и бывший пред­седатель правления АО «АктивКапитал Банк» Григорий Оганесян признан банкротом. По решению суда, долг предпринимателя будет реструктуризирован. Весной этого года с иском о несостоятельности господина Оганесяна в суд обратилась Ольга Хенкина. Сумма требования составила около 135 млн руб. Такую же сумму она ранее взыскала с Григория Оганесяна в районном суде. Как сказано в судебном решении, договор займа был заключен пятого марта 2018 года (в конце того же месяца АКБ лишился лицензии). В суде бывший руководитель банка признал наличие долга в полном объеме. О госпоже Хенкиной в открытых источниках нет информации. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», человек с таким именем является владельцем и генеральным директором ООО «Вита», зарегистрированного в Московской области.

АО «АктивКапитал Банк» зарегистрировано в 1994 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами общества выступают известный самарский бизнесмен Алексей Леушкин (20,19%), Галина Оганесян (3,67%), Татьяна Оганесян (3,46%), Григорий Оганесян (8,19%), ООО «Волга» (10,81%) и ООО «Лира» (50,12%). Кредитная организация работала на территории Самарской, Московской, Магаданской областей, а также в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Несколько последних лет банк работал в убыток. По данным АСВ, в реестр требований кредиторов включено порядка 23 млрд руб.

В конце июля арбитражный суд принял к рассмотрению заявление конкурсного управляющего АКБ — «Агентства по страхованию вкладов» о вступлении в дело о банкротстве бывшего топ-менеджера АК Банка в качестве кредитора. По словам представителей АСВ, Григорий Оганесян должен банку около 25 млн руб. Также конкурсный управляющий банка назвал в суде мнимой сделку должника с госпожой Хенкиной.

ЦБ РФ отозвал лицензию у «АктивКапитал Банка» 29 марта 2018 года. Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод активов. По инициативе Банка России возбуждены уголовные дела в отношении неустановленного круга лиц по ч. 3 ст. 195, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ. В мае того же года суд признал банк несостоятельным и открыл конкурсное производство. После проверок арбитражным управляющим в правоохранительные органы поданы заявления по ч. 4 ст. 159, по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ.

Судя по документам дела в электронной картотеке суда, и Ольга Хенкина, и Григорий Оганесян просили суд реструктуризировать долг. Вторым вариантом была реализация имущества акционера АКБ. О том, какое имущество принадлежит предпринимателю, в деле не указано, однако известно, что он проживает в частном доме на 1-й просеке в Самаре.

Как поясняет юрист, исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко, реструктуризация выгодна для должника, который не торопится погашать долг. «После ее введения приостанавливается исполнение исполнительных документов, снимаются аресты с имущества, а также прекращается начисление процентов и финансовых санкций. При этом возникают и ограничения. Например, должник должен согласовывать с финансовым управляющим крупные сделки, получение и выдачу займов»,— говорит Антон Бабенко.

Как добавляет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, после того, как решение вынесено, должник должен представить в суде план реструктуризации, то есть план того, как он в будущем, с учетом доходов и расходов, будет рассчитываться по долгам.

По словам партнера юридической компании «Сотби» Антона Красникова, если такой план из-за сильной разницы между размером долга и суммой доходов не удастся подготовить, суд признает должника банкротом с введением процедуры реализации имущества.

Сабрина Самедова