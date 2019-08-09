Компромат попал под лопасти

Как выяснил “Ъ-Приволжье”, после жалобы депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна в Генпрокуратуру следствие возобновило прекращенное уголовное дело в отношении директора ЧОПа «Волхов» Максима Ларина. Ему вменяют вмешательство в частную жизнь бывшего заместителя губернатора Нижегородской области Романа Антонова в виде организации съемок фильма о полетах чиновника на незадекларированном вертолете. Чоповец в свою очередь добивается правовой оценки действий господина Антонова от прокуратуры, но в областной прокуратуре никаких нарушений не видят. Свою очередную жалобу в Генпрокуратуру Максим Ларин намерен подкрепить экспертизой Росавиации о невозможности взлетов-посадок вертолетов на улицах Нижнего Новгорода без разрешения городской администрации.



Резонансное разбирательство о нарушении частной жизни бывшего заместителя губернатора Нижегородской области Романа Антонова и членов его семьи получило неожиданное продолжение. В Следственном комитете возобновили уголовное преследование директора частного охранного предприятия «Волхов» Максима Ларина. Напомним, ранее ему вменяли организацию скрытой съемки полетов господина Антонова с семьей на вертолете Eurocopter EC 120 Colibri, принадлежащем компании ЗАО «Техномашхолдинг» муниципального депутата Владимира Амельченко. При этом в декларации областного чиновника пользование вертолетом указано не было. Видеосъемка легла в основу нашумевшего фильма-­компромата о жизни Романа Антонова и его даче на Горьковском водохранилище с захваченной акваторией. На основе этого фильма бывший вице-спикер областного заксобрания Олег Сорокин осенью 2017 года требовал от главы региона Глеба Никитина лишить Романа Антонова должности. Вскоре после ареста Олега Сорокина в декабре 2017 года по обвинению в двух тяжких преступлениях дома у Максима Ларина и в его ЧОПах прошли обыски: силовики изъяли множество файлов с компроматом на ряд чиновников, силовиков и коммерсантов Нижнего Новгорода.

Проверив по жалобе обвиняемого чоповца обстоятельства полетов Романа Антонова, прокуратура Нижегородской области не нашла нарушений законодательства о коррупции. Заявителю был дан ответ, что вертолет компании депутата Амельченко несколько раз бесплатно подвозил заместителя губернатора на дачу «в попутном направлении», поэтому дополнительная проверка не требуется. Что касается обвинения в незаконном сборе сведений о личной жизни господина Антонова, Максим Ларин отрицает сам факт преступления, пытаясь доказать, что следствие исказило всю суть произошедшего. По его словам, в прокуратуре области вообще не проверяли полеты чиновника в 2016 году, на которые не оказалось документов, подтверждающих найм вертолета, а проверили лишь события 2017 год. Кроме того, по версии чоповца, на кадрах была зафиксирована не личная жизнь областного чиновника, а данные о его правонарушениях и фильм стал своего рода антикоррупционным расследованием. При этом Максим Ларин утверждает, что сам он участие в этих съемках не принимал, а лишь предоставил для них аппаратуру.

Напомним, уголовное дело о вмешательстве в личную жизнь Романа Антонова было прекращено весной, после того, как в Генеральной прокуратуре, рассмотрев жалобу защиты Ларина, отказались утверждать обвинительное заключение. Затем на защиту Романа Антонова встал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн: по его депутатскому запросу генпрокурору материалы СК затребовали на повторное изучение, и решение о прекращении уголовного дела в отношении Максима Ларина было отменено. «Следователь меня пока не вызывал, никаких следственных действий со мной не проводят, возвращенные мне вещдоки (изъятые во время обысков деньги и аппаратуру.— “Ъ-Приволжье”) обратно не просят», — рассказал господин Ларин. По его словам, он продолжает добиваться от прокуратуры правовой оценки полетов Романа Антонова. Прокурор Нижегородской области Вадим Антипов на пресс-конференции сообщил “Ъ-Приволжье”, что каких-либо нарушений в действиях бывшего чиновника не найдено, а комментировать действия СК не в его компетенции. Антикоррупционную проверку проводила и Нижегородская транспортная прокуратура, но не смогла установить, где именно происходили взлеты и посадки вертолета.

Максим Ларин и его защита намерены добиваться проведения очередной прокурорской проверки, получив из уголовного дела ответы следователю экспертов Росавиации о правилах полета воздушных судов над городами. Дело в том, что, по данным следствия, потерпевший Роман Антонов и его родственники на дачу в Городецком районе летали прямо от своего дома в Нижнем Новгороде. В ответе Росавиации сообщается, что взлеты и посадки летательных аппаратов вне оборудованных площадок могут быть только в экстренных случаях: для спасения людей либо пресечения преступлений. Во всех остальных случаях такие маневры должны быть согласованы с органами МСУ. Адвокат Сергей Лебедев рассказал, что теперь они готовят открытое письмо Юрию Чайке с просьбой дать правовую оценку полетам чиновника и действиям сотрудников СК и прокурора области. По мнению защиты, правоохранители «в угоду высокопоставленному коррумпированному чиновнику организовали поиск и уголовное преследование граждан, которые фактически выполняют за них работу по противодействию коррупции». Узнать, что по этому поводу думает Роман Антонов, не удалось: бывший заместитель губернатора не отвечал на звонки.

Роман Рыскаль