Уравнение с одним неизвестным

В Кирове начался судебный процесс над предпринимателем Леонидом Яфаркиным, обвиняемым в мошенничестве при проведении сделки с земельным участком в парке Победы. По версии следствия, влиятельные «неустановленные лица» на протяжении восьми лет всячески помогали совладельцу ООО КЗОРС реализовать его преступный план по завладению 4 га земли, в результате чего Кирову был нанесен ущерб в сумме 165 млн руб. Свидетели сразу назвали фамилию того, кого не смогли найти следователи кировского СУ СК: инициатором передачи земли назван бывший глава города Владимир Быков, ныне возглавляющий заксобрание Кировской области.

В Первомайском райсуде Кирова начали судить совладельца ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» (КЗОРС) Леонида Яфаркина. Как следовало из обвинительного заключения, с 2007-го по 2015 год «неустановленные лица» из числа высокопоставленных сотрудников МСУ Кирова помогали Леониду Яфаркину приобретать права и застраивать земельный участок площадью 4 га на ул. Мира. Коммерсант якобы намеревался строить комплекс из 20-этажных жилых домов, но на этом участке рекреации это было запрещено.

Судя по обвинению, в сговоре с Леонидом Яфаркиным неизвестные злоумышленники сначала обеспечили фирме коммерсанта аренду в 4,3 га зоны рекреации. Затем они, «располагая возможностью принимать участие» в заседаниях фракции «Единая Россия» кировской гордумы, убедили большинство депутатов сменить зонирование участка с зоны рекреации на общественно-деловую застройку под предлогом строительства ФОКа и гостиницы для спортсменов. Депутаты гордумы Кирова в 2001 году консолидировано проголосовали за внесение поправок в генплан, тем самым повысив инвестпривлекательность и рыночную стоимость участка. Эти же «неустановленные лица» за счет своего влияния обеспечили снижение его кадастровой цены с 51 млн до 1,8 млн руб., затем ввели в заблуждение тогдашнего главу администрации Кирова Дмитрия Драного и обеспечили ООО КЗОРС «беспрепятственное получение разрешения на строительство» ФОКа.

Построив небольшой спорткомплекс площадью 540 кв. м, ООО КЗОРС решило выкупить арендуемый муниципальный участок. По версии обвинения, все те же коррумпированные Леонидом Яфаркиным «неустановленные лица» и введенное ими в заблуждение руководство администрации размежевали землю, отведя 0,3 га под ФОКом, а оставшиеся 4 га продали застройщику всего за 338 тыс. руб. (для этого ранее и занижалась кадастровая стоимость земли). ООО КЗОРС, в свою очередь, размежевало большой участок на три поменьше и продало их компании «Кировспецмонтаж» за 126,9 млн руб. под строительство (дома не были построены). По данным обвинения, неизвестные соучастники мошенничества также обеспечили постановку на кадастровый учет и регистрацию перехода прав собственности в кировских органах Росреестра. Ущерб Кирову от отчуждения муниципального участка следствие определило в 165 млн руб.

Леонид Яфаркин свою вину не признал, заявив на суде, что зонирование участка власти меняли под строительство гостиницы для спортсменов, а не многоквартирных домов.

Свидетели обвинения на первых судебных допросах стали прояснять ситуацию с «неустановленными следствием лицами». Бывший сотрудник администрации Кирова Наталья Мамедова вспомнила про совещание 2011 года, проходившее у тогдашнего главы Кирова Владимира Быкова по поводу использования этого земельного участка: «Владимир Васильевич задавал вопросы сотрудникам администрации: как сделать так, чтобы на арендованном КЗОРС участке можно было строить жилые дома. Ирина Рубцова (начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Кирова - Ъ) объяснила Быкову, что на сегодняшний день там рекреационная зона и лучше бы этот участок не трогать. Она сказала, что генплан не предусматривает такое строительство и возможна негативная реакция со стороны жителей Кирова». Владимир Быков, по ее словам, просил подчиненных найти законный способ, сославшись на определенные договоренности с застройщиком. Когда Наталья Мамедова получила проект решения гордумы Кирова по смене зонирования, то попросила главу города объяснить, зачем все это делается. Тот, по ее словам, ответил, что на земельном участке необходимо построить жилой дом, в котором определенные работники МСУ смогут купить квартиры по льготным ценам.

Похожие показания дала и Ирина Рубцова. По ее словам, в должности главы города Владимир Быков раздавал указания и поручения чиновникам, хотя формально они подчинялись не ему, а главе администрации. В истории с участком возле парка Победы Владимир Быков, по словам свидетеля, даже угрожал уволить всех, кто пойдет против интересов КЗОРС. «Он неоднократно говорил мне, Мамедовой и Драному, что сам взял нас на работу», — отметила Ирина Рубцова. Когда адвокаты коммерсанта поинтересовались, почему она решила, что именно не уполномоченный глава МСУ может ее уволить, она ответила: «Прецеденты были». Бывший сити-менеджер Дмитрий Драный в суде также дал показания против экс-главы города Владимира Быкова.

Бывший депутат гордумы Альберт Бикалюк рассказал о попытке подкупа со стороны Леонида Яфаркина. По его словам, в 2011 года во время встречи в кафе коммерсант предлагал ему квартиру в Москве за молчание при смене зонирования земельного участка. По его словам, коммерсант не скрывал намерений строить жилой комплекс в парке, но после отказа депутата они больше не общались. В декабре 2011 года депутат Бикалюк привел на заседание гордумы жителей, протестующих против застройки зеленой территории. Однако, по словам свидетеля, Владимир Быков и Ирина Рубцова убедили их, что земельный участок не имеет отношения к парку Победы. В итоге только два депутата, включая свидетеля, голосовали против. «Они все смотрели ему (главе города – “Ъ”) в рот», – охарактеризовал поведение бывших коллег-депутатов господин Бикалюк. В свою очередь обвиняемый Яфаркин язвительно заметил, что свидетель в 2011 году сам предлагал ему помощь со сменой зоны, а нынешние показания стали результатом давней обиды.

Господин Быков сейчас работает председателем заксобрания Кировской области. Во время расследования его вызывали в СУ СК на допрос, но он отказался свидетельствовать против себя, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В списке свидетелей по делу его фамилии нет, от комментариев для СМИ он отказывается. Добавим, что предпринимателя Леонида Яфаркина, помимо мошенничества, обвиняют еще по пяти статьям Уголовного кодекса РФ: от злоупотребления служебными полномочиями и незаконного образования юрлица до легализации денег или имущества, приобретенного преступным путем. Коммерсант сидит в СИЗО с ноября 2018 года. На гражданский иск администрации о взыскании 165 млн ущерба арестант сказал: «Требование мне понятно. Деньги из кармана вынуть?».

Ирина Александрова, Киров