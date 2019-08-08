Директора пермской компании оштрафовали на 100 тыс. рублей за невыплату зарплаты

Мировой судья судебного участка № 3 Орджоникидзевского судебного района Перми рассмотрено уголовное дело в отношении директора ООО «Корунд-М». Как сообщает пресс-служба прокуратуры, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная и полная невыплата заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Установлено, что директор общества с июня по декабрь 2017 года частично свыше трех месяцев и свыше двух месяцев в полном объеме не выплачивал заработную плату 18 работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 1,6 млн руб. При этом на расчетном счете юридического лица имелись средства, необходимые для погашения задолженности по заработной плате работникам предприятия, которые расходовались на оплату хозяйственных нужд, коммунальных услуг, оплату товаров поставщикам.

В ходе расследования уголовного дела задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал директора ООО «Корунд-М» виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.