Первый борт «Победы» в Горно-Алтайск встретили по всем традициям авиации. Сначала самолет торжественно прошел через водяные ворота. Затем первых пассажиров и команду воздушного судна приветствовали по русским и алтайским традициям — встречали в местных народных костюмах с хлебом-солью, а также чегенем (алтайский кисломолочный напиток) и боорсоками (традиционное мучное изделие алтайцев).

Пассажиров первого рейса в Горно-Алтайске лично приветствовал врио главы региона Олег Хорохордин (на фото — третий слева). «Уверен, пассажиры этого рейса провели приятный полет», — сказал он в ходе торжественной встречи. «Мы благодарны вам за доступные цены для пассажиров, они существенно отличаются в лучшую сторону. Надеюсь, что наше сотрудничество будет долгосрочным», — выразил надежду Олег Хорохордин в адрес авиакомпании.

Первый же рейс «Победы» прилетел в Горно-Алтайск из Москвы с полной загрузкой, обратно борт ушел так же. По данным авиакомпании, по этому направлению уже продано пять тысяч билетов на разные даты.

В целом средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 96%, а на большинстве рейсов достигает 100%. Это самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний. Так, количество перевезённых клиентов авиакомпании в 2018 году превысило ожидаемый результат, составив более 7,184 млн человек. Этот показатель на 55% больше результата 2017 года. А уровень пунктуальности компании — 92,8%.

Все свои рейсы «Победа» выполняет на новых современных самолётах Boeing 737–800. Каждый был поставлен авиакомпании напрямую с завода-производителя. Сейчас во флоте «Победы» 30 самолетов. В 2018 году российский лоукостер даже был награжден компанией Boeing за лучший показатель в мире по налету на этом типе самолётов. Boeing регулярно мониторит ключевые эксплуатационные параметры своих самолетов и отмечает успехи компании «Победа», которая устанавливает новые стандарты авиаиндустрии в части среднесуточного налета на одно воздушное судно, превосходя в этом глобальных низкобюджетных перевозчиков.

Стоимость билета из Москвы в Горно-Алтайск начинается с 499 рублей в одну сторону, но таких мало, а средний тариф составляет около 6000 рублей. В него включен провоз только ручной клади. Выбор места и багаж оплачиваются отдельно. Перед полетом стоит внимательно изучить правила перевозки авиакомпании. На борт лоукостера можно взять ручную кладь с любым весом, но габариты не должны превышать 36?30?27 сантиметров. Расчет габаритов ручной клади для ее безопасного размещения на борту был предоставлен компанией Boeing.

Лоукостер сейчас летает в Горно-Алтайск трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, но не исключено, что в будущем полеты станут ежедневными. В связи с появлением на этом направлении новой бюджетной авиакомпании эксперты одного из крупнейших поисковиков авиабилетов Aviasales зафиксировали на маршруте снижение средней цены на авиабилет на 8%. Кроме того, эксперты Aviasales отметили, что работа «Победы» в 2018 году привела к снижению цен на билеты и по другим, самым востребованным, маршрутам у всех перевозчиков: например средняя стоимость перелётов на Кипр снизилась на 14%, в Армению — на 8%, в Грузию — на 3% и т. д. Согласно данным крупнейших продавцов авиабилетов, в прошлом году «Победа» стала лидером среди всех российских авиакомпаний по доступности авиабилетов. За год перевозчик продал более 400 тысяч билетов по минимальным тарифам 499/999 рублей с учётом всех аэропортовых сборов.

Благодаря приходу в регион авиакомпании «Победа» Республика Алтай стала доступнее для российских туристов. С каждым годом это направление становится все популярнее- ежегодно сюда приезжают до 2 млн гостей. Это не удивительно, ведь Алтай — одна из красивейших территорий России.

Горный Алтай — заповедная территория России, здесь есть множество памятников природы не только российского, но и мирового значения, заповедники с уникальными флорой и фауной. Один из них таких памятников природы — Манжерокское озеро -находится на высоте 373 м над уровнем моря. Оно — одно из немногих на Алтае — успевает прогреться, поэтому здесь можно купаться. Полюбоваться на Алтайские горы и Манжерокское озеро можно с высоты птичьего полета благодаря фуникулеру, длина которого составляет 2 389 метров. Подъем занимает 30 минут.

Одна из самых крупных рек Алтая — Катунь. Река горная, очень холодная, купаться в ней нельзя. Однако она отлично подходит для экстремальных видов спорта — рафтинга и сплавов.

Уютные отели Алтая расположены на лоне дикой природы.

Помимо сплава по Катуни туристы могут покорить гору Белуху, с вершины которой открываются поистине сказочные виды, или спуститься в грот в долине реки Кучерлы, где сохранились петроглифы — ритуальные древние письмена. Также можно отправиться на ныне недействующую Чемальскую ГЭС, построенную в 1935 году силами заключенных, и посетить Патмос — скальный остров посреди реки Катунь. Туристических маршрутов в регионе сотни — каждый обязательно найдет себе что-то по душе.