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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Горы ждут

Авиакомпания «Победа» начала полеты по новому маршруту Москва — Горно-Алтайск

В середине июля первый рейс из Москвы в Горно-Алтайск осуществила низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот». Сейчас авиакомпания выполняет полеты по данному направлению три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. О том, как встречали первый борт «Победы» в столице Республики Алтай и какие достопримечательности ждут там туристов, — в фотогалерее «Ъ».


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