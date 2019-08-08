Сбербанк открыл более тысячи эскроу-счетов за первый месяц работы по новой схеме

Сбербанк открыл более тысячи эскроу-счетов за первый месяц работы по новой схеме кредитования застройщиков. Как рассказали в банке, в июле «объем средств на счетах эскроу вырос на 30% относительно среднемесячных показателей первого полугодия».

«По состоянию на сегодняшний день, Сбербанком открыто более 4000 счетов эскроу, из них за июль — более 1000»,— приводит «РИА Новости» слова старшего управляющего директора Сбербанка Евгения Кравченко. Он добавил, что в месяц с застройщиками заключается более 100 сделок проектного финансирования с эскроу, что в шесть раз больше января 2019 года.

Напомним, система эскроу-счетов является одним из инструментов перехода от долевого строительства к проектному финансированию. Она предполагает, что покупатель квартиры платит деньги не напрямую застройщику, а переводит их на застрахованный счет в банке, который выдает их застройщику только после того, как дом будет введен в эксплуатацию.

Как застройщики рассчитывают оградиться от эскроу-счетов,— в публикации “Ъ” «Застройщики жилья настроились на переуступку».