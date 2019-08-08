«МегаФон» инвестирует в обновление розницы

В ближайшие несколько лет «МегаФон» инвестирует в обновление розничной сети до 2 млрд руб., рассказал директор по стратегии и развитию бизнеса компании Александр Соболев. По его словам, речь идет об инновационном формате магазинов. «Мы хотим поменять процесс работы розничной сети и сделать ее более релевантной нашим цифровым клиентам»,— отметил он. Компания, в частности, намерена использовать собственную аналитику на основе больших данных для выбора более удачных локаций расположения магазинов, формирования ассортимента и графика работы продавцов.

По оценке «МегаФона», новый формат, тестируемый в нескольких точках, уже привел к росту трафика этих магазинов до 20%, а выручки — до 30–40%. На 30–40% выросли в том числе продажи смартфонов и аксессуаров.

Обновление в ближайшей перспективе затронет до 1 тыс. салонов. «Речь не идет о расширении розничной сети»,— подчеркнул господин Соболев. По его словам, «МегаФон» солидарен с коллегами по рынку в вопросе необходимости сокращения розницы.

Юлия Тишина