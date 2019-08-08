Главные новости к утру 8 августа

На 16-м километре дороги Новороссийск—Керченский пролив произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai. После этого оба транспортных средства опрокинулись в обрыв глубиной около 30 м. Погибло три человека, госпитализировано 44.

Цена нефти марки Brent упала на 5,12%, до $55,92 за баррель. В последний раз цена ниже $56 за баррель опускалась 4 января 2019 года. Подробнее

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics анонсировала выпуск новых смартфонов Galaxy Note 10 и Note 10+. Презентация прошла в Barclays Center в Нью-Йорке.

Власти Венесуэлы решили, что правительственная делегация не будет участвовать в переговорах на Барбадосе. Встреча с венесуэльской оппозицией была запланирована на 8 и 9 августа.

При штурме резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева погиб спецназовец. О ситуации

О предстоящих 8 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.