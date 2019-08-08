Главные анонсы 8 августа

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проведет заседание Совета Безопасности. Ранее в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ. В ходе столкновений силовиков и сторонников экс-главы государства пострадали более 20 человек, один из спецназовцев умер в больнице. О случившемся

Верховный суд России рассмотрит апелляционные жалобы осужденных членов «банды GTA» на приговор Московского областного суда. Четверо фигурантов дела были приговорены к пожизненному заключению. В августе 2017 года участники «банды GTA» перед началом судебного процесса в Мособлсуде атаковали в лифте конвой. Четверо нападавших были убиты в перестрелке. О деле

Люблинский суд рассмотрит дело движения «Новое величие». Десять фигурантов дела движения «Новое величие» были задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Восемь из них остаются под следствием: четверо в СИЗО — Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков; и четверо под домашним арестом — Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Рустам Рустамов и Павел Ребровский заключили сделку со следствием и получили два года условно и два с половиной года колонии общего режима соответственно. О ходе дела

В Швейцарии пройдет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы UEFA «Тун»—«Спартак».