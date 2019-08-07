При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец

В больнице скончался один из пострадавших спецназовцев, сообщил директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков. Как сообщает kloop.kg, у него была травма, несовместимая с жизнью. Второму тяжелораненому провели операцию.

Всего на данный момент, по данным Минздрава страны, в больницы поступило 36 человек.

В настоящее время замминистра МВД Киргизии Курсан Асанов ведет переговоры со сторонниками Алмазбека Атамбаева, сообщил в Twitter депутат парламента Дастан Бекешев.

Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ. Попытка штурма сорвалась, сторонники экс-главы государства дали отпор. По данным Госкомитета Национальной безопасности, спецназ не применяет оружие.

Напомним, Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Спецкомиссия парламента заподозрила его в ряде преступлений: экс-президент может быть причастен к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам угля для нее, противозаконному перепрофилированию земель в Иссык-Кульской и Чуйской областях.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию о ситуации в резиденции Алмазбека Атамбаева.