Нефть марки Brent снизилась на 5,12%

Цена нефти марки Brent упала на 5,12% — до $55,92 за баррель, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи (ICE). В последний раз цена ниже $56 за баррель опускалась 4 января 2019 года.

Нефть дешевеет в связи с заявлениями президента США о введении дополнительных пошлин на китайские товары. Напомним, американский президент Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала торговых переговоров. Эта мера затронет товары на общую сумму $300 млрд.

О ситуации между США и Китаем — в материале “Ъ” «Торговую войну между США и Китаем поставили на паузу».