Следствие встало в очередь

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам халатности со стороны неустановленных сотрудников минсоцразвития Пермского края. Расследование касается реализации в регионе федеральной подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей. В ее рамках они могли получить выплаты на приобретение социального жилья в размере 30–35% от его стоимости, но только до 35 лет. Сейчас в очереди состоит 11,8 тыс. человек. Следствие проверяет информацию о том, что в результате низких темпов реализации подпрограммы из очереди на получение выплат могут быть исключены около 4 тыс. человек. В министерстве говорят, что темпы реализации зависят от финансирования, которое привлекается за счет средств регионального, федерального и местного бюджетов.



Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по данным „Ъ-Прикамье“, было возбуждено в середине июля по факту бездействия чиновников при реализации федеральной подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» была утверждена постановлением правительства РФ №1050 от 17 декабря 2010 года и является частью федеральной целевой программы «Жилище». Согласно ее условиям, молодые семьи, нуждающиеся в улучшении условий проживания, могут получить социальные выплаты в виде сертификата в размере 30–35% стоимости жилья. Точная цифра рассчитывается индивидуально для каждой семьи. Подпрограмма финансируется из средств федерального, регионального и местного бюджетов. При этом возраст каждого из взрослых супругов молодой семьи не должен на момент решения о ее включении в подпрограмму превышать 35 лет. Претенденты на участие еще на стадии подачи документов должны подтвердить, что имеют достаточные доходы или деньги для того, чтобы оплатить остальную часть приобретаемого жилья.

Как говорят собеседники „Ъ-Прикамье“, в прошлом году в очереди на выплаты стояло чуть меньше 9 тыс. семей. В то же время очередь продвигается крайне медленно. По данным пермского интернет-журнала «Звезда», в 2014 году молодым семьям в Прикамье было выделено 730 сертификатов, в 2016-м — 568, а в 2018 году — 247. В краевой столице в те же периоды было выдано 129, 110 и 46 сертификатов соответственно. «В условиях участия в подпрограмме есть важный момент, что если семья по достижении одним из супругов 35 лет не получает средств, то она автоматически выходит из числа ее участников»,— рассказывает знакомый с ситуацией источник. По его подсчетам, таких семей в результате может оказаться около 4 тыс.

В 2012 году руководство региона запустило собственную программу, участники которой могут получить 10% от общей стоимости жилья. При этом по достижении 35 лет ее участники не исключаются из очереди. «В рамках этой программы количество получивших выплаты, конечно, больше, но, судя по всему, она подменяет федеральную»,— считает собеседник „Ъ-Прикамье“. По его словам, ситуация вызвала напряжение среди претендентов на федеральные выплаты, а некоторые из них обратились с жалобами в адрес руководства региона и президента РФ. Суд удовлетворил исковые требования жительницы Перми Татьяны Коньшиной о выдаче сертификата, несмотря на то что она уже была исключена из числа очередников.

В то же время источник, близкий к краевым властям, отмечает, что количество выдаваемых сертификатов напрямую зависит от объемов финансирования. «Фактически основная нагрузка легла на региональный бюджет, на 2017 год федеральных денег не выделялось вообще. Все хотят помочь, но вопрос в деньгах, поэтому обвинять кого-то в совершении преступления — совершенно неправильно и бессмысленно»,— поясняет собеседник.

В министерстве социального развития не согласны с теми доводами, что программа не исполняется. В ведомстве отметили, что она реализуется из средств консолидированного бюджета, который формируется из федерального, регионального и местного. «Действительно, есть вопросы к порядку финансирования региона из федерального бюджета,— сообщили в минсоцразвитии.— Ежегодно правительством Пермского края направляется заявка в Министерство строительства и ЖКХ РФ на привлечение дополнительных федеральных средств. Так, в 2018 году Пермский край дополнительно привлек 47,6 млн руб. В настоящее отправлена заявка в минстрой на финансирование 2020 года». На данный момент в очереди состоит 11,8 тыс. молодых семей.

В министерстве также сообщили, что минимальным показателем на 2019 год считается цифра 208 молодых семей, которые получили выплаты в размере 30–35% от стоимости приобретаемого жилья. «В 2019 году на предоставление социальных выплат семьям Пермского края из бюджетов трех уровней выделено 579 млн руб., за счет которых планируется оказать поддержку в решении жилищного вопроса 1,8 тыс. молодых семей, в том числе 203 многодетных»,— говорят в ведомстве.

Дмитрий Астахов